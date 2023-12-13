В Одесі на Торговій з’явилися «шалені сосни»

У центрі міста з ялинковими базарами, як я сьогодні почула, «щось не так». Таку думку висловив потенційний покупець, побачивши, як на Торговій почався продаж живих ялинок — сосен…
Що ж «не так»? По-перше, на цьому місці ялинки не продавали. По-друге: сосни вже назвали «шаленими». Як ви здогадались, таку назву живий товар отримав завдяки цінам.
Хвойний аромат панує на Торговій, бо ж цих сосен (як сказав продавець, усі вони — з Волині) багато. Великі, середні маленькі…
Маленькі стоять осторонь, середні — поруч з великими. Як же їх багато!
Люди цікавляться ціною зелених красунь. А ціна таки вражає: від 600 до… чотирьох тисяч гривень.
От хтось як почув, не втримався, одразу прозвав сосни «шаленими». Йому заперечила жінка:
— Це не сосни шалені…
Що ще кажуть люди?
Місцеві впевнені: це ще не «класичний» ялинковий базар, а просто продаж ялинок в незвичному місці.
До речі, про подібний продаж ялинок у центрі міста «Одеське життя» вже розповідало.
Ще почула жарт з приводу цін на сосни:
— Я як ціну почув, то одразу зрозумів, чому їх виставили поруч з аптекою!..
Інші роздуми на тему ялинок («не на часі», «зовсім здуріли з цими ялинками» і тому подібне) цитувати не буду, бо про свята під час війни люди сперечаються майже два роки…