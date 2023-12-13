Новини Одеси та Одеської області

В Одесі на Торговій з’явилися «шалені сосни»

В Одесі на Торговій з’явилися «шалені сосни»

У центрі міста з ялинковими базарами, як я сьогодні почула, «щось не так». Таку думку висловив потенційний покупець, побачивши, як на Торговій почався продаж живих ялинок — сосен…

Що ж «не так»? По-перше, на цьому місці ялинки не продавали. По-друге: сосни вже назвали «шаленими». Як ви здогадались, таку назву живий товар отримав завдяки цінам.

Хвойний аромат панує на Торговій, бо ж цих сосен (як сказав продавець, усі вони — з Волині) багато. Великі, середні маленькі…

Маленькі стоять осторонь, середні — поруч з великими. Як же їх багато!

Люди цікавляться ціною зелених красунь. А ціна таки вражає: від 600 до… чотирьох тисяч гривень.

От хтось як почув, не втримався, одразу прозвав сосни «шаленими». Йому заперечила жінка:

— Це не сосни шалені…

Що ще кажуть люди?

Місцеві впевнені: це ще не «класичний» ялинковий базар, а просто продаж ялинок в незвичному місці.

До речі, про подібний продаж ялинок у центрі міста «Одеське життя» вже розповідало.

Ще почула жарт з приводу цін на сосни:

— Я як ціну почув, то одразу зрозумів, чому їх виставили поруч з аптекою!..

Інші роздуми на тему ялинок («не на часі», «зовсім здуріли з цими ялинками» і тому подібне) цитувати не буду, бо про свята під час війни люди сперечаються майже два роки…

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати