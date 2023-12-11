Ялинковий базар у центрі Одеси: «Скільки-скільки?!»

«І ти це назвала ялинковим базаром?!»

Суто на тему: неподалік від Нового базару 11 грудня виставили кілька ялинок (ялиця). Маленькі, середні та трохи більше розміром.

— І ти це назвала ялинковим базаром? — питає літній чоловік у жінки.

Чоловік нервує, дивлячись, за його словами, «на відсутність асортименту».

Жінка виправдовується:

— Не я сказала, а сусідка.

Звісно, до маленької суперечки «підтягуються» перехожі.

О, скільки емоцій!.. Люди одразу поділяються на дві умовні групи:

1) Які ялинкові базари під час війни?! Ми навіть на відкриття отої «головної» не ходили. Вам зараз до свят?!

2) А дітям про що потім згадувати? Тільки про війну і повітряні тривоги? Це щастя, що ялинки продають!

Хтось з перехожих стискає плечима: хто хоче, хай купує. Якщо, звісно, гроші є. Хтось дає доречну пораду: це ж тільки початок, а не справжній ялинковий базар.

Люди собі трохи посперечались, понервували, та й розійшлись. До речі, між «нервами» поцікавились ціною на ті ялинки, які «ще не базарні, а так».

Ціна — від 200 до 1000 гривень.

— Скільки-скільки?!! — перепитує потенційний покупець.

Хтось встигає його «заспокоїти» філософським «а що зараз дешево?»…

Ялинкові букети, новорічні кактуси…

…Оце «скільки-скільки?!» довелось почути неподалік від того «ялинкового базару», у квіткових рядах. Там теж у продажу — щось на кшталт живих ялинок, тільки у вигляді букетів, до речі, майстерно прикрашених. Ціни — від 700 до 1300 гривень.

Якщо ми вже про ціни на «ранні ялинкові продукти», то додамо, що в тих квіткових рядах можна придбати букетики з живих ялинкових гілок. Ціна — від 100 гривень.

Ну а про кактусові «ялинки», які вдягнуті в костюми Санти, ми вже розповідали. До речі, їхня ціна — теж сто гривень.

І якщо ви таки вирішили зустрічати Новий рік з живою ялинкою, то радимо вам почекати. Ялинкові базари в Одесі ще не набрали обертів. А перші живі ялинки, звысно, завжди коштують дорожче, ніж ближче до Нового року…