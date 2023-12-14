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Біля Привозу стартував ялинковий базар: ціни на сосни, ялиці та «класичні»

Біля Привозу стартував ялинковий базар: ціни на сосни, ялиці та «класичні»

Біля Привозу на вул. Пантелеймонівський стартував продаж ялинок. Базар розтягнувся майже на квартал — від Пушкінської до Катерининської.

Що продають?

Ялинки на смак: сосни, ялиці, «класичні».

Ялинки привезли з Волині, Карпат, Івано-Франківщині.

Що з цінами?

Сосни стартують від 550 гривень.

Ялиці — від 150-200 гривень.

«Класичні» — від 150 гривень.

Крім ялинок, можна купити різдвяні віночки — від 80-100 гривень

Можна також придбати ялинкові гілки. Ціни на них стартують від 40 гривень.

Продавці кажуть, що ялинок буде ще більше, хоча (як на мене) їх і так вже забагато.

Потенційні покупці, як і завжди, коли ялинкові базари тільки починають працювати, заспокоюють один одного, що ближче до Нового року ціни почнуть знижуватись.

Як ми побачили, поки ще мало хто готовий придбати живу ялинку, але «маленькі» (і, звісно, дешевші) люди вже купляють…

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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