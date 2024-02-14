Яку допомогу зможуть отримати біженці та переселенці?

У Міністерстві соцполітики повідомили, що протягом 6 місяців такі люди отримуватимуть допомогу для незаможних.

Допомогу призначать:

для сімей, які повернулися до України після тривалого (понад 90 днів) перебування за кордоном, навіть якщо у таких сім’ях є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували податки;

для сімей внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували податки.

У той же час, працездатні люди зазначених категорій після призначення допомоги повинні протягом двох місяців знайти роботу або стати на облік у центрі зайнятості.

Раніше повідомлялося, що соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам продовжили до 1 березня 2024 року.