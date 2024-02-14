Яку допомогу зможуть отримати біженці та переселенці?

Переселенцям та громадянам, які повертатимуться з-за кордону і які ще не встигли знайти роботу в Україні та не мають джерел доходів, призначатимуть допомогу.
У Міністерстві соцполітики повідомили, що протягом 6 місяців такі люди отримуватимуть допомогу для незаможних.
Допомогу призначать:
- для сімей, які повернулися до України після тривалого (понад 90 днів) перебування за кордоном, навіть якщо у таких сім’ях є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували податки;
- для сімей внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували податки.
У той же час, працездатні люди зазначених категорій після призначення допомоги повинні протягом двох місяців знайти роботу або стати на облік у центрі зайнятості.
Раніше повідомлялося, що соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам продовжили до 1 березня 2024 року.