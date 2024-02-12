В Одесі затвердили місця для тимчасового проживання переселенців

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Згідно із затвердженим переліком, українці, які потрапили до категорії ВПО, відтепер мають можливість користуватися житловими приміщеннями у трьох визначених місцях:

ГО “Християнська місія “Нове життя”;

ОКУ “Обласний центр соціально-психологічної допомоги”;

Центр соціально-психологічної допомоги внутрішньопереміщеним особам та постраждалим від збройних конфліктів.

Загальний перелік місць тимчасового проживання в Україні доступний на офіційному вебсайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за посиланням.

В Україні може з’явитися карта об’єктів, придатних для проживання переселенців

Народні обранці та представники уряду працюють над інвентаризацією та створенням карти об’єктів, які потенційно придатні для проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомив заступник голови фракції “Слуга народу”, член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, співголова громадської організації “ВПО України” Максим Ткаченко в інтерв’ю “Укрінформу”.

За його словами, нині немає громад, “де б не було багато переселенців”, адже скрізь, від маленького села до великого міста чи обласного центру, мешкає значна кількість внутрішньо переміщених осіб. З цієї причини, на думку Ткаченка, потрібно інвентаризувати об’єкти, в яких можуть жити переселенці по всій Україні.

“Першочергове завдання політиків, керівників урядових структур і державних компаній – провести інвентаризацію будівель, приміщень у всіх регіонах України, що підпадають під сферу їхньої відповідальності, і створити своєрідну карту таких об’єктів. Одразу після завершення цього етапу займемося поселенням внутрішньо переміщених осіб у їхнє нове тимчасове житло, а також будемо ремонтувати й добудовувати інші групи об’єктів”, – зазначив Ткаченко.

Також він зазначив, що поки держава не напрацювала чітку програму для забезпечення житлом ВПО, хоч тимчасовим, хоч постійним.

“Поки що 46 тисяч осіб, а це менше одного відсотка від офіційно зареєстрованих ВПО, отримали від держави тимчасове житло за майже два роки повномасштабного вторгнення росії на територію України. Ця статистика дуже невтішна”, – наголосив Максим Ткаченко.

Редакція “Одеського життя” зібрала для читачів корисні електронні джерела, сайти та державні сервіси, про які треба знати під час війни.