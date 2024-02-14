Новости Одессы и Одесской области

Какую помощь смогут получить беженцы и переселенцы?

Какую помощь смогут получить беженцы и переселенцы?

Переселенцам и гражданам, которые будут возвращаться из-за границы и которые еще не успели найти работу в Украине и не имеют источников доходов, будут назначать помощь.

В Министерстве соцполитики сообщили, что в течение 6 месяцев такие люди будут получать пособие для малоимущих.

Помощь назначат:

  • для семей, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не платившие налоги;
  • для семей внутренне перемещенных лиц, которые в результате перемещения не работали или не платили налоги.

В то же время трудоспособные люди указанных категорий после назначения помощи должны в течение двух месяцев найти работу или встать на учет в центре занятости.

Ранее сообщалось, что социальные выплаты внутренне перемещенным лицам продлили до 1 марта 2024 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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