Какую помощь смогут получить беженцы и переселенцы?

В Министерстве соцполитики сообщили, что в течение 6 месяцев такие люди будут получать пособие для малоимущих.

Помощь назначат:

для семей, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не платившие налоги;

для семей внутренне перемещенных лиц, которые в результате перемещения не работали или не платили налоги.

В то же время трудоспособные люди указанных категорий после назначения помощи должны в течение двух месяцев найти работу или встать на учет в центре занятости.

Ранее сообщалось, что социальные выплаты внутренне перемещенным лицам продлили до 1 марта 2024 года.