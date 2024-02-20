Яке майно не заарештують за борги: відповідь юристів

Хто накладає арешт на майно українців

Арешт накладає виконавча служба на підставі постанови виконавця про арешт коштів боржника. Сама постанова виноситься відповідно до виконавчих документів або на підставі рішення суду, судового наказу або нотаріуса.

При цьому виконавча служба накладає арешти лише на боржників.

Причин арешту може бути багато, наприклад, обов’язок у банку, наявність заборгованості зі сплати аліментів, штрафів або державних податків.

Відповідно, стягувачем боргів може бути фізична, юридична особа чи держава.

Яке майно не можуть заарештувати

Водночас юристи оприлюднили список майна, яке не може бути заарештовано виконавчою службою. Зокрема, це:

предмети щоденного побутового споживання (посуд, постільна білизна, засоби гігієни), речі індивідуального користування;

лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржнику;

меблі – по одному ліжку та стільцю на кожну людину і один стіл, одна шафа на сім’ю;

один холодильник на сім’ю;

один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон на кожну людину;

запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання боржнику, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні;

майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, членами його сім’ї та особами, які перебувають на його утриманні;

насіння, необхідне для чергового посіву та незбираний урожай – в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення);

сільськогосподарський інвентар у осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством;

призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджено боржника.

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Фото proverka.com.ua