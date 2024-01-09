Як не втратити права на земельну ділянку: поради нотаріусів

Як нагадали у Відділенні Нотаріальної палати України у Волинській області, згідно зі статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» встановлено правило, що у разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від отримання земельної ділянки.

Як оформити право власності на земельну ділянку

Щоб оформити право власності на землю, необхідно:

подати до сільської (селищної або міської) ради, на території якої розташована ділянка, заяву про передачу у власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку документації із землеустрою про встановлення меж ділянки;

звернутися до землевпорядної організації, щоб розробити проектну документацію із землеустрою та встановлення меж земельної ділянки;

звернутися до центру надання адміністративних послуг із заявою про реєстрацію земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера;

звернутися до відповідної місцевої ради, щоб затвердити розроблену проектну документацію із землеустрою та оформити земельну ділянку у власність;

звернутися до центру надання адмінпослуг, нотаріуса для проведення державної реєстрації права власності на сформовану земельну ділянку та отримати витяг про реєстрацію права власності на землю.

Як успадкувати земельну ділянку

Водночас нотаріуси пояснюють: якщо право на земельну частку (пай) та відповідний сертифікат належить померлій особі, таке право необхідно спочатку успадкувати.

У цьому випадку спадкоємцям слід звернутися з відповідним сертифікатом та свідоцтвом про смерть власника сертифіката до нотаріуса для отримання повної та всебічної консультації щодо порядку спадкування та свідоцтва про право на спадщину на землю.

З таким свідоцтвом та сертифікатом спадкоємець повинен звернутися до відповідної сільської (селищної чи міської) ради, на території якої розташована ділянка, та виконати вищезгадані дії.

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