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Як набути статусу ветерана військової служби?

Як набути статусу ветерана військової служби?

Представник Печерського районного у Києві територіального центру комплектування (військкомату) сержант Ярослав Бондаренко розповів, хто може набути статусу ветерана військової служби і що цей статус передбачає.

Хто може бути ветераном військової служби

Ветеранами військової служби можуть бути громадяни України, які:

  • бездоганно прослужили на військовій службі не менше ніж 25 календарних років або 30 років на пільгових умовах;
  • особи з інвалідністю І та ІІ груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;
  • особи з інвалідністю І та ІІ груп, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, набутого під час проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.

Як оформити посвідчення ветерана військової служби?

Для цього необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування (ТЦК) за місцем реєстрації. У ТЦК необхідно надати такі документи:

  • заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби;
  • копію паспорта або ID-картки;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • витяг з держреєстру про реєстрацію місця проживання;
  • дві фотографії;
  • копії наказів про звільнення з військової служби;
  • довідку МСЕК про отримання інвалідності І або ІІ групи, що настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.

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Фото РБК-Україна

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