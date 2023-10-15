Як набути статусу ветерана військової служби?

Представник Печерського районного у Києві територіального центру комплектування (військкомату) сержант Ярослав Бондаренко розповів, хто може набути статусу ветерана військової служби і що цей статус передбачає.
Хто може бути ветераном військової служби
Ветеранами військової служби можуть бути громадяни України, які:
- бездоганно прослужили на військовій службі не менше ніж 25 календарних років або 30 років на пільгових умовах;
- особи з інвалідністю І та ІІ груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;
- особи з інвалідністю І та ІІ груп, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, набутого під час проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.
Як оформити посвідчення ветерана військової служби?
Для цього необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування (ТЦК) за місцем реєстрації. У ТЦК необхідно надати такі документи:
- заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби;
- копію паспорта або ID-картки;
- копію ідентифікаційного коду;
- витяг з держреєстру про реєстрацію місця проживання;
- дві фотографії;
- копії наказів про звільнення з військової служби;
- довідку МСЕК про отримання інвалідності І або ІІ групи, що настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.
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Фото РБК-Україна