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Как получить статус ветерана воинской службы?

Как получить статус ветерана воинской службы?

Представитель Печерского районного в Киеве территориального центра комплектования (военкомата) сержант Ярослав Бондаренко рассказал, кто может получить статус ветерана военной службы и что предполагает этот статус.

Кто может быть ветераном воинской службы

Ветеранами воинской службы могут быть граждане Украины, которые:

  • безупречно прослужили на воинской службе не менее 25 календарных лет или 30 лет на льготных условиях;
  • лица с инвалидностью I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей воинской службы;
  • лица с инвалидностью I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие заболевания, полученного во время прохождения воинской службы, имеющих выслугу воинской службы 20 лет и более.

Как оформить удостоверение ветерана воинской службы?

Для этого необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования (ТЦК) по месту регистрации. В ТЦК нужно предоставить следующие документы:

  • заявление на получение удостоверения ветерана воинской службы;
  • копию паспорта или ID-карты;
  • копию идентификационного кода;
  • выписку из госреестра о регистрации места жительства;
  • две фотографии;
  • копии приказов об увольнении с военной службы;
  • справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

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Фото РБК-Украина

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