Как получить статус ветерана воинской службы?

Представитель Печерского районного в Киеве территориального центра комплектования (военкомата) сержант Ярослав Бондаренко рассказал, кто может получить статус ветерана военной службы и что предполагает этот статус.
Кто может быть ветераном воинской службы
Ветеранами воинской службы могут быть граждане Украины, которые:
- безупречно прослужили на воинской службе не менее 25 календарных лет или 30 лет на льготных условиях;
- лица с инвалидностью I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей воинской службы;
- лица с инвалидностью I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие заболевания, полученного во время прохождения воинской службы, имеющих выслугу воинской службы 20 лет и более.
Как оформить удостоверение ветерана воинской службы?
Для этого необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования (ТЦК) по месту регистрации. В ТЦК нужно предоставить следующие документы:
- заявление на получение удостоверения ветерана воинской службы;
- копию паспорта или ID-карты;
- копию идентификационного кода;
- выписку из госреестра о регистрации места жительства;
- две фотографии;
- копии приказов об увольнении с военной службы;
- справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.
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Фото РБК-Украина