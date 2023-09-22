В Одесі на карту нанесли пошкоджені ракетами історичні будівлі

В Одесі створено мапу об’єктів культурної спадщини та історичних будівель, пошкоджених від ракетних атак росії. На неї нанесені об’єкти, що постраждали від війни, в межах власності всесвітньої спадщини «Історичний центр Одеси».

Про це повідомили у прес-службі мерії.

Під час ракетних ворожих атак по Одесі 20 та 23 липня, а також 14 серпня 2023 року пошкодження зазнали 87 будівель, що мають статус пам’яток архітектури, культури та історії. У цих будинках розміщувалися музеї, музична школа, дитячий садок, науковий центр, аматорський театр, квартири мирних громадян. Одна із ракет вразила містобудівну домінанту історичного центру – Спасо-Преображенський собор.

Також через вибухову хвилю завдано шкоди декільком десяткам кварталів історичної житлової забудови – як на території об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, так і в його буферній зоні.

Щоб наочно ознайомитися з інформацією про пошкоджені об’єкти культурної спадщини, такі картки вже отримали учасники 45 сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, на 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО було оголошено про розширення меж об’єкта всесвітньої спадщини «Історичний центр Одеси». Раніше зі списку всесвітньої спадщини було виключено Одеський порт.

Про те, що дає Одесі захист ЮНЕСКО, “Одеське життя” докладно писала у матеріалі.