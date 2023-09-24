Чи буде суворою зима 2023-2024 – прогноз

Напередодні початку опалювального сезону і на тлі можливого відновлення російських атак по енергооб’єктах багатьох українців хвилює питання: якою буде зима 2023-2024 років? Чи очікуються сильні морози та сніг?

Яку зиму обіцяють синоптики

Згідно з прогнозом Wisemeteo, зима 2023-2024 в Україні особливо не відрізнятиметься від попередньої: днів з опадами у вигляді снігу або дощу очікується небагато.

Середня температура повітря наступної зими становитиме близько 0 градусів. Це не набагато нижче, ніж взимку 2022-2023. Справжня зимова погода очікується близько 2 грудня. У цей час вперше за сезон температура повітря впаде до -2 градусів.

Прогноз погоди на грудень 2023 року

За прогнозами, у грудні цього року середня денна температура повітря становитиме близько -1 градусів. А нічна – від 0 до -8 градусів. Найвища температура повітря, яка очікується у грудні, може становити +7 градусів. Суттєвих снігу чи дощу не передбачається.

Прогноз погоди на січень 2024

У січні 2024 року буде трохи тепліше, ніж у грудні – із середньою температурою повітря близько 0 градусів. Однак протягом місяця температура коливатиметься в діапазоні від -5 до -8 градусів. Щодо опадів, то очікується низький рівень.

Прогноз погоди на лютий 2024

Середня температура повітря у лютому 2024 року становитиме 0 градусів – це на один градус вище, ніж минулого року. Нічна температура повітря сягатиме в середньому -11 градусів. Також цього місяця прогнозують невелику кількість опадів.

Зима 2024 року: не віримо в «страшилки»

За інформацією Severe Weather, зараз над Північним полюсом формується полярний вихор. За попередніми прогнозами, взимку 2023-2024 очікується сніг та низька температура повітря. Повідомляється про підвищену ймовірність холодної зими в Європі, США та Канаді. Крім того, в Європі та на сході США очікується снігопад вище за середній рівень.

Водночас, українська синоптик Наталія Діденко в інтерв’ю для радіо NV закликала не звертати увагу на «страшилки» про погоду в Україні взимку.

«Немає таких професіоналів, які б сказали про далеку зиму. Є якісь розробки, вчені щось вивчають та займаються цими прогнозами. Вони (прогнози – ред.) дуже умовні – опадів більше чи менше, температура повітря буде вищою за норму або нижче. Звичайній людині воно ні про що не скаже – ми знаємо, що все одно взимку буде холодно і іноді сніг»,

– розповіла Діденко.

Раніше синоптики повідомляли, що в жовтні в Україну вже прийде суттєве похолодання, і варто бути готовими до ранніх заморозків.

Ви також можете дізнатися: Перехід на зимовий час у 2023 році: що треба знати і як підготуватися.

За матеріалами ТСН