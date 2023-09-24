Новини Одеси та Одеської області

Чи буде суворою зима 2023-2024 – прогноз

Чи буде суворою зима 2023-2024 – прогноз

Напередодні початку опалювального сезону і на тлі можливого відновлення російських атак по енергооб’єктах багатьох українців хвилює питання: якою буде зима 2023-2024 років? Чи очікуються сильні морози та сніг?

Яку зиму обіцяють синоптики

Згідно з прогнозом Wisemeteo, зима 2023-2024 в Україні особливо не відрізнятиметься від попередньої: днів з опадами у вигляді снігу або дощу очікується небагато.

Середня температура повітря наступної зими становитиме близько 0 градусів. Це не набагато нижче, ніж взимку 2022-2023. Справжня зимова погода очікується близько 2 грудня. У цей час вперше за сезон температура повітря впаде до -2 градусів.

Прогноз погоди на грудень 2023 року

За прогнозами, у грудні цього року середня денна температура повітря становитиме близько -1 градусів. А нічна – від 0 до -8 градусів. Найвища температура повітря, яка очікується у грудні, може становити +7 градусів. Суттєвих снігу чи дощу не передбачається.

Читайте також: Якими будуть кінець серпня та осінь в Одесі: прогнози синоптиків

Прогноз погоди на січень 2024

У січні 2024 року буде трохи тепліше, ніж у грудні – із середньою температурою повітря близько 0 градусів. Однак протягом місяця температура коливатиметься в діапазоні від -5 до -8 градусів. Щодо опадів, то очікується низький рівень.

Прогноз погоди на лютий 2024

Середня температура повітря у лютому 2024 року становитиме 0 градусів – це на один градус вище, ніж минулого року. Нічна температура повітря сягатиме в середньому -11 градусів. Також цього місяця прогнозують невелику кількість опадів.

Стаття на тему: Готуємось до зими: що входить до «стратегічного запасу»?

Зима 2024 року: не віримо в «страшилки»

За інформацією Severe Weather, зараз над Північним полюсом формується полярний вихор. За попередніми прогнозами, взимку 2023-2024 очікується сніг та низька температура повітря. Повідомляється про підвищену ймовірність холодної зими в Європі, США та Канаді. Крім того, в Європі та на сході США очікується снігопад вище за середній рівень.

Водночас, українська синоптик Наталія Діденко в інтерв’ю для радіо NV закликала не звертати увагу на «страшилки» про погоду в Україні взимку.

«Немає таких професіоналів, які б сказали про далеку зиму. Є якісь розробки, вчені щось вивчають та займаються цими прогнозами. Вони (прогнози – ред.) дуже умовні – опадів більше чи менше, температура повітря буде вищою за норму або нижче. Звичайній людині воно ні про що не скаже – ми знаємо, що все одно взимку буде холодно і іноді сніг»,

– розповіла Діденко.

Раніше синоптики повідомляли, що в жовтні в Україну вже прийде суттєве похолодання, і варто бути готовими до ранніх заморозків.

Ви також можете дізнатися: Перехід на зимовий час у 2023 році: що треба знати і як підготуватися.

За матеріалами ТСН

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати