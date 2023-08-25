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Одеська міська рада буде надавати компенсацію за проживання переселенцям

Одеська міська рада буде надавати компенсацію за проживання переселенцям

Порядок надання компенсації суб’єктам господарювання, які надають послуги з розміщення в місцях компактного проживання внутрішньо переміщеним особам, було погоджено 25 серпня 2023 року під час засідання виконавчого комітету Одеської іської ради. Розмір компенсації визначено 100 гривень на добу на одну особу (переселенця).

Одесити, які надають тимчасове житло офіційно зареєстрованим переселенцям, можуть отримати компенсацію з міського бюджету.

Для оформлення такої допомоги треба звернутися до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

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Компенсація за цим порядком надається за розміщення внутрішньо переміщених осіб у такі строки:

  • працездатні особи – не більше 30 діб.
  • непрацездатні особи, особи з інвалідністю І та ІІ груп, багатодітні сім’ї – не більше 180 діб.

Цю допомогу неможливо отримати, якщо вже надається компенсація з інших джерел.

Нагадаємо, щоіз 1 серпня в Україні змінили порядок виплат переселенцям. Йдеться про держвиплати на проживання: 3000 гривень на місяць на дитину або особу з інвалідністю і 2000 гривень на місяць на дорослу людину. Зокрема, з цієї дати з цієї дати не сплачується допомога переселенцям, які перебувають за кордоном.

Фото: Одеська міська рада

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