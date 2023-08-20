Як відмовитися від виплат переселенцям, які перебувають за кордоном

Із 1 серпня в Україні змінили порядок виплат переселенцям. Йдеться про держвиплати на проживання: 3000 гривень на місяць на дитину або особу з інвалідністю і 2000 гривень на місяць на дорослу людину. Зокрема, з цієї дати з цієї дати не сплачується допомога переселенцям, які перебувають за кордоном.

У Міністерстві реінтеграції повідомили, що всі переселенці, які перебувають за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 календарних днів сумарно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги, повинні самі відмовитися від виплат. Це можна зробити через застосунок «Дія» або надіславши заяву звичайною або електронною поштою на адресу органу соцзахисту, де внутрішньо переміщена особа (ВПО) перебуває на обліку.

У заяві слід обов’язково вказати:

назву органу соцзахисту, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім’я, по батькові отримувача допомоги;

адресу зареєстрованого місця проживання (перебування);

контактний номер мобільного телефону;

адресу електронної пошти (за наявності);

вид одержуваної допомоги (допомога на проживання ВПО).

Знайти адресу потрібного органу соціального захисту можна на сайтах райдержадміністрацій, виконавчих органів міських, районних рад.

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Фото: Фокус