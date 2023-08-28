Як оформити або поновити пенсії переселенцям: відповіли у Пенсійному фонді

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають чимало запитань щодо пенсійного забезпечення: призначення пенсії, перерахунок, отримання різноманітних довідок, ідентифікація особи тощо.

Під час прямої лінії на деякі запитання переселенців відповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області Олена Зорка.

— Я внутрішньо переміщена особа і працюю вчителем. Маю 43 роки неперервного стажу. Зараз працюю в Києві, до того жила в нині тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області. Оформила пенсію за віком у травні цього року. Але мені не нарахували одноразову грошову допомогу в розмірі 10 пенсій у зв’язку з тим, що немає можливості надати всі документи. Я не можу їх отримати з окупованої території. Вимагають надати довідку про грошові нарахування до 2000 року по кожному періоду праці. Як мені бути в цій ситуації і чи є можливість вирішити це питання?

— Для того щоб отримати грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій, мають бути виконані декілька умов, зокрема:

наявність 30 років страхового стажу на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років. Факт роботи (з виключенням періодів перебування у відпустках по догляду за дитиною, додаткових відпустках без збереження заробітної плати тощо) має бути підтверджений документально;

робота має тривати в закладах та установах державної або комунальної форми власності;

на день досягнення пенсійного віку перебувати на посаді, що дає право на виплату грошової допомоги;

у разі дотримання зазначених вище умов та після надходження інформації про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, станом на дату прийняття рішення про призначення пенсії, Вам мають нарахувати вказану допомогу.

Довідка про заробітну плату за період до 01.07 2000 року потрібна для:

вирішення питання можливості збільшення призначеного розміру пенсії, однак ця довідка не впливає на визначення права щодо нарахування грошової допомоги.

— Я зараз проживаю в Черкасах, переїхав сюди у 2022 році. Але був прописаний у Криму до 2014 року. Після анексії півострова я отримував там пенсію. Тепер звернувся до Пенсійного фонду в Черкасах із заявою про переведення мені пенсії. Але мені повідомили, що потрібен оригінал пенсійної справи, яка знаходиться в Криму. Без неї пенсію тут мені призначити знову і виплачувати не можуть. Порадили звернутися до суду, щоб встановили розмір пенсії. Я так і зробив. Суди, в тому числі й апеляцію, я виграв. Але у Пенсійному фонді відмовляються виконувати рішення суду та вимагають оригінали документів.

— При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці пенсійна справа одержувача пенсії пересилається за його новим місцем проживання.

Із 2014-го до 2022 року у Вас була можливість звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою про запит пенсійної справи за новим місцем проживання, однак, Ви нею не скористалися. На сьогодні витребувати пенсійну справи з Криму не вважається за можливе, відповідно, відсутні підстави для проведення виплати пенсії.

Щодо виконання судових рішень хочу поінформувати, що рішення суду, які набули законної сили, виконуються органами Пенсійного фонду в межах покладених зобов’язань. Оскільки Ви не повідомили, що саме зобов’язано судовим рішенням вчинити органу Пенсійного фонду, надати відповідь по суті не можливо.

— Я переселенка з Донецької області, з тимчасово окупованої території міста Єнакієве. Пенсія за віком мені призначена з червня 2020 року. Пенсію мені нарахували, але перший раз я її отримаю в серпні. Хочу дізнатися, де я можу отримати накопичені за три роки виплати? Мені сказали, є якась черга, а де вона — я не зрозуміла.

— Механізм виплати пенсій, які не виплачені за період до місяця відновлення їх виплати (у Вашому випадку — до серпня 2023), внутрішньо переміщеним особам визначено Порядком, затвердженим Постановою № 1165 Кабінету Міністрів України від 10.11.2021.

Облік сум пенсійних виплат, які підлягають виплаті, відповідно до вимог Порядку № 1165, ведеться територіальними органами Пенсійного фонду України, в яких особи перебувають на обліку.

Визначені в Порядку № 1165 пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, що набули законної сили, проводяться отримувачам, яких внесено до Переліку станом на 1 січня відповідного року.

Сума нарахованої Вам пенсії з дати її призначення до серпня 2023 року підлягає виплаті за рахунок коштів державного бюджету за окремою бюджетною програмою, передбаченою в бюджеті Пенсійного фонду України на 2024 рік.

— Я хотіла б перейти на пенсію чоловіка. Він помер у 2013 році. Територія, де ми жили, окупована. У Пенсійному фонді робили запит на Слов’янськ і сказали, що не знають, де паперова пенсійна справа мого чоловіка. Він отримував пенсію з 1997 року, був шахтарем.

— Для переведення Вас на пенсію у разі втрати годувальника потрібно звернутися до відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Пенсійного фонду України, надавши відповідну заяву. До заяви додаються документи:

що посвідчують особу (паспорт);

що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

свідоцтво про смерть годувальника та документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником.

Оскільки Ваш чоловік був одержувачем пенсії, перевести Вас на пенсію у разі втрати годувальника можливо буде за матеріалами його електронної пенсійної справи.

— Я отримала статус ВПО у 2015 році. Переїхала з Криму. На той час я отримувала пенсію з 2008-го по 2014 рік. У 2015 році переїхала до сестри у Київ, пенсію не отримувала. Зараз хочу відновити виплати, але для цього потрібна паперова пенсійна справа. Ніхто мені не підказав тоді, що її треба забрати. Сподівалась, що переїжджаю ненадовго.

— При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці пенсійна справа одержувача пенсії пересилається за його новим місцем проживання.

Із 2015-го до 2022 року у Вас була можливість звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою про запит пенсійної справи за новим місцем проживання, однак Ви нею не скористалися. На сьогодні витребувати пенсійну справи з Криму не вважається за можливе, відповідно, відсутні підстави для проведення виплати пенсії.

— Я переселенка з Херсонської області. Мені 63 роки. Через два місяці маю виходити на пенсію. Від мене вимагають довідку про те, що я в органах соціального захисту не отримувала соціальної допомоги. Як мені бути, якщо зараз та частина Херсонщини зараз перебуває під окупацією? Мені сказали, що моє відділення соцзахисту могло евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Де його шукати?

— Це правильна вимога для осіб, які виходять на пенсію після досягнення 60 років. Це є необхідним для запобігання подвійних виплат (в органах Пенсійного фонду та соціального захисту). Щодо надання інформації про евакуацію органу соцзахисту Вам краще звернутися на гарячу телефонну лінію Мінсоцполітики (за номером 15-47 ) або зателефонувати на урядову лінію (за номером 15-45).

Також Ви можете звернутися до органу Пенсійного фонду України, надавши заяву про призначення пенсії (й усі необхідні для цього документи) та заяву про надання допомоги щодо одержання відсутніх документів для призначення пенсії.

-— До Вас звертається отримувачка пенсії за втратою годувальника, яка зареєстрована в Маріуполі. До 24.02.2022 я мешкала в місті разом із дітьми. Мій чоловік помер 17.03.2022 і лише 16.05.2023 я змогла звернутися по пенсію, яку мені призначили з дня звернення.

На момент звернення набув чинності Закон № 2981-ІХ «Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії». Тож пенсію мені мали призначити з дати смерті чоловіка, незалежно від дати звернення. На які законодавчі акти й нормативно-правові документи спиралися при нарахуванні з дня подачі заяви?

— Відповідно до статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія призначається з дня звернення по неї. При цьому пенсія у разі втрати годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника. Саме ця норма закону і була врахована при винесенні рішення про призначення Вам пенсії.

Ви слушно зауважуєте на змінах, які були внесені Законом №2981-ІХ від 20.03.2023 щодо наявності права на призначення пенсії з дня, що настає за днем смерті годувальника.

Для реалізації свого права Вам необхідно звернутися до будь-якого органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою. Однак зміна строку призначення пенсії може призвести до зміни його розміру у зв’язку з урахуванням іншого показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески.

— Братові 55 років, він має право виходити на пенсію через так звану «гарячу» професію. Зараз він служить у ЗСУ, збирати довідки особисто не може. Чи можна оформити на когось генеральне доручення, щоб їх зібрала інша людина. Як йому взагалі оформити пенсію?

— Для органів Пенсійного фонду суттєвим є подача саме заявником заяви на призначення пенсії та необхідних для цього документів, в тому числі уточнюючої довідки про пільговий характер роботи. Зазначені документи можуть бути отримані в порядку, визначеному законодавством, в тому числі через уповноважених осіб.

— Ми з бабусею перебуваємо в Італії. Бабусю вивезли з окупації з правого берега Херсонської області. Вона вдома отримувала пенсію не на картку. Зараз її зробити в нас можливості немає. Яким може бути вирішення цього питання?

— У разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль виплата пенсії припиняється.

Заява про поновлення пенсії подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України.

У період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено, заява про поновлення пенсії та документи, необхідні для поновлення пенсії, особами, які у зв’язку з агресією російської федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, можуть надсилатись поштою. Для поновлення пенсії до заяви додаються:

копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання за кордоном (з перекладом);

оригінал документу про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

копія паспорта громадянина України.

Додані до заяви копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України, або нотаріально.

Автори: Тамара Тисячна і Сергій Чернявський.

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