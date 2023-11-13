Прогноз космічної погоди: будуть чи ні магнітні бурі 13 листопада?

Про це повідомляє Одеська обсерваторія Радіоастрономічного інституту НАН України.

Попередньо слабкі магнітні бурі можливі 18-20 листопада, 24-26 листопада та 29-30 листопада.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для власників хронічних захворювань. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Більшість людей у дні магнітних бурь скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль.

У той же час більшість людей, які не мають серйозних проблем із здоров’ям, переносять ці дні без помітних наслідків для здоров’я.

Основним рецептом захисту від магнітних бур називають насамперед здоровий сон та відпочинок. Крім того, слідує:

зменшити фізичні та психологічні навантаження;

відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави та алкоголю;

пити багато води або трав’яного чаю.

Також бажано включити в свій раціон продукти, що розріджують кров: це імбир, цибуля, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.