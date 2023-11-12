Погода в Одесі 13 листопада: чи вщухне вітер?

Погода в Одесі 11 листопада: чи дощитиме у суботу? У суботу, 11 листопада, в Одесі оголошено штормове попередження – очікується поривчастий вітер до 20 м/с. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та Одеській області протягом дня йтиме дощ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Одесу насувається шторм з поривчастим вітром На завтра, 11 листопада, в Одесі оголошено штормове попередження. Уже з ночі очікується посилення вітру південно-східного напрямку з поривами до 15-20 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: що очікувати у п’ятницю 10 листопада? У п’ятницю, 10 листопада, в Одесі та Одеській області опадів не очікується. Вранці місцями туман. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у п’ятницю буде трохи вітряно – до 14 м/с, але в області місцями пориви до 17 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ