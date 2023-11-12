Погода в Одесі 13 листопада: чи вщухне вітер?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 13 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно, але без істотних опадів. Поривчастий вітер, який досадив одеситам за два дні, судячи з усього, стихне.
Прогноз погоди в Одесі на 13 листопада
В Одесі понеділок обіцяє бути хмарним із проясненнями. Без опадів.
Вітер вночі західний, 9-14 м/с, удень мінлива хмарність, 3-8 м/с.
Температура вночі 4-6°С тепла, вдень вона підніметься до 11-13°С вище за нуль.
Прогноз погоди в Одеській області на 13 листопада
На Одещині завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер вночі західний, 9-14 м/с, удень мінлива хмарність, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 10-15°С зі знаком “плюс”.
На дорогах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової