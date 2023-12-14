Как узнать размер субсидии: формулы и инструкция для самостоятельного расчета

Условия назначения и формулы расчета субсидии — частые вопросы с началом отопительного сезона. «Одесская жизнь» разобралась, как в Пенсионном фонде назначают субсидию и публикует формулы и ее расчета самостоятельно.
Прежде всего, следует не забывать, что субсидия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. При ее назначении учитывается количество зарегистрированных в жилом помещении лиц, их доходы и расходы на коммунальные услуги. Право на получение субсидии имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм больше определенного для них обязательного платежа.
Что такое обязательный процент платежа по субсидии
Размер обязательного платежа по субсидии регулируется постановлением «О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии» № 1156 от 27.07.1998.
Чтобы узнать размер обязательного платежа, сначала нужно определить его процент от доходов семьи. Сделать это можно по специальной формуле.
РО = Кд / Кг * Pг
- РО – обязательный процент платы за коммунальные услуги (доля дохода семьи), которая для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой;
- Кд – коэффициент дохода домохозяйства (отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека в расчете на месяц, установленному с 1 января года, с которого назначается субсидия);
- Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии – два прожиточных минимума на одного человека в месяц (Кг = 2);
- Рг – базовая норма платы за услуги – 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства (Рг = 15).
После расчета обязательный процент платежа следует умножить на среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Это и будет размер обязательного платежа для оплаты коммунальных услуг.
Пример расчета обязательного платежа по субсидии
Семья из двух пенсионеров: жена имеет пенсию 2800 гривен, муж – 3800 гривен. Других доходов, кроме пенсионных выплат, у них нет. На коммунальные услуги семья тратит 1500 гривен.
Коэффициент дохода домохозяйства
Среднемесячный совокупный доход всех членов семьи суммируется и делится на количество членов семьи. В нашем случае – на 2.
Кд = (2800 + 3800) / 2 = 3300 грн
Обязательный процент платежа
Для этого среднемесячный доход на одного человека нужно разделить на размер прожиточного минимума (в 2023 году он составляет 2093 гривны для нетрудоспособных лиц) и на коэффициент Кг, равный 2. Полученное число нужно умножить на 15% — базовую норму оплаты коммунальных услуг (Рг).
3300 / 2093 / 2 * 15 = 11,83%
Объем обязательного платежа
Для этого обязательный процент платежа нужно умножить на совокупный семейный доход за месяц.
11,83 * 6 600 / 100 = 780,78 грн.
Расчет размера субсидии
Это разница между размером полной платы за коммунальные услуги и объемом обязательного платежа за коммунальные услуги. В нашем случае это:
1500 – 780,78 = 719,22 грн.
Нормы потребления коммунальных услуг
Один из ключевых факторов, в рамках которых оказывается помощь, и от которых зависит размер субсидии – это социальные нормы жилья и нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг (электроэнергии, газа, отопления, воды).
Это своеобразные лимиты, то есть даже если вы тратите больше, денежную помощь все равно будут начислять, но только в их рамках. Все, что выше нормы, оплачивается самостоятельно.
Нормы потребления услуг регулируются Постановлением Кабинета Министров «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» № 409 от 6 августа 2014 года (с изменениями от 21.07.2023).
|Жилищно-коммунальные услуги
|Социальные нормы и нормативы
|Норма площади жилья (квартплата плюс отопление)
Обратите внимание: социальная норма жилья для нетрудоспособных неработающих лиц, проживающих самостоятельно, увеличивается на 30%.
|13,65 кв. м на человека + 35,22 кв. м на семью
|— на одного человека — 48,87 кв. м
— на семью из двух человек – 62,52 кв. м
— на семью из трех человек – 76,17 кв. м
— на семью из четырех человек – 89,82 кв. м
|Содержание придомовой территории
|Вывоз смешанных, крупногабаритных, ремонтных отходов
|0,4167 куб. м на одного человека в месяц
|Вывоз жидких нечистот
|0,76 куб. м на одного человека в месяц
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Централизованное и автономное отопление
(отопительный период — с 16 октября по 15 апреля включительно)
|В случае потребления тепловой энергии в домах, оборудованных счетчиками
|0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц
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Индивидуальное отопление
(отопительный период — с 16 октября по 15 апреля включительно)
|В случае использования природного газа (газового котла)
|4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц
|В случае использования электроэнергии – электрокотлов
|30 кВт⋅ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц
|Централизованное водоснабжение и водоотвод
|Холодная вода (при наличии централизованной подачи горячей воды)
|2 куб. м на одного человека в месяц
|Холодная вода (при отсутствии централизованной подачи горячей водой)
|3,6 куб. м на одного человека в месяц
|Горячая вода
|1,6 куб. м на одного человека в месяц
|Водоотвод
|3,6 куб. м на одного человека в месяц
|В случае отсутствия системы централизованного водоотведения (при наличии централизованного водоснабжения и выгребных ям) для вывоза жидких нечистот
|3,6 куб. м на домохозяйство в месяц
|Потребление природного газа
|При наличии газовой плиты (приготовление пищи) и централизованного горячего водоснабжения
|3,3 куб. м на одного человека в месяц
|При наличии газовой плиты при отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя (приготовление пищи и подогрев воды)
|5,4 куб. м на одного человека в месяц
|При наличии газовой плиты и водонагревателя
|10,5 куб. м на одного человека в месяц
|Потребление электроэнергии
|В домах с электроплитами (при наличии горячей воды)
|110 кВт⋅ч на одного человека и 30 кВт⋅ч на каждого другого члена семьи, но не более 230 кВт⋅ч в месяц
|В домах с электроплитами (при отсутствии подачи горячей воды)
|130 кВт⋅ч на одного человека и дополнительно 30 кВт⋅ч на каждого другого члена семьи, но не более 250 кВт⋅ч в месяц
|В домах без электроплит (при наличии централизованной подачи холодной воды и при отсутствии горячей воды и газового водонагревателя)
|100 кВт⋅ч на одного человека и дополнительно 30 кВт⋅ч на каждого другого члена семьи, но не более 220 кВт⋅ч в месяц
|Во всех случаях, кроме указанных выше
|70 кВт⋅ч на одного человека и дополнительно 30 кВт⋅ч на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт⋅ч в месяц
ПРИМЕЧАНИЕ. Для расчета расхода электрической энергии, природного газа на отопление (других видов топлива), а также тепловой энергии для централизованного или автономного отопления нормы потребления применяют с учетом корректирующих коэффициентов, установленных для каждой области.