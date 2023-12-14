Как узнать размер субсидии: формулы и инструкция для самостоятельного расчета

Прежде всего, следует не забывать, что субсидия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. При ее назначении учитывается количество зарегистрированных в жилом помещении лиц, их доходы и расходы на коммунальные услуги. Право на получение субсидии имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм больше определенного для них обязательного платежа.

Что такое обязательный процент платежа по субсидии

Размер обязательного платежа по субсидии регулируется постановлением «О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии» № 1156 от 27.07.1998.

Чтобы узнать размер обязательного платежа, сначала нужно определить его процент от доходов семьи. Сделать это можно по специальной формуле.

РО = Кд / Кг * Pг

РО – обязательный процент платы за коммунальные услуги (доля дохода семьи), которая для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой;

Кд – коэффициент дохода домохозяйства (отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека в расчете на месяц, установленному с 1 января года, с которого назначается субсидия);

Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии – два прожиточных минимума на одного человека в месяц (Кг = 2);

Рг – базовая норма платы за услуги – 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства (Рг = 15).

После расчета обязательный процент платежа следует умножить на среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Это и будет размер обязательного платежа для оплаты коммунальных услуг.

Пример расчета обязательного платежа по субсидии

Семья из двух пенсионеров: жена имеет пенсию 2800 гривен, муж – 3800 гривен. Других доходов, кроме пенсионных выплат, у них нет. На коммунальные услуги семья тратит 1500 гривен.

Коэффициент дохода домохозяйства

Среднемесячный совокупный доход всех членов семьи суммируется и делится на количество членов семьи. В нашем случае – на 2.

Кд = (2800 + 3800) / 2 = 3300 грн

Обязательный процент платежа

Для этого среднемесячный доход на одного человека нужно разделить на размер прожиточного минимума (в 2023 году он составляет 2093 гривны для нетрудоспособных лиц) и на коэффициент Кг, равный 2. Полученное число нужно умножить на 15% — базовую норму оплаты коммунальных услуг (Рг).

3300 / 2093 / 2 * 15 = 11,83%

Объем обязательного платежа

Для этого обязательный процент платежа нужно умножить на совокупный семейный доход за месяц.

11,83 * 6 600 / 100 = 780,78 грн.

Расчет размера субсидии

Это разница между размером полной платы за коммунальные услуги и объемом обязательного платежа за коммунальные услуги. В нашем случае это:

1500 – 780,78 = 719,22 грн.

Нормы потребления коммунальных услуг

Один из ключевых факторов, в рамках которых оказывается помощь, и от которых зависит размер субсидии – это социальные нормы жилья и нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг (электроэнергии, газа, отопления, воды).

Это своеобразные лимиты, то есть даже если вы тратите больше, денежную помощь все равно будут начислять, но только в их рамках. Все, что выше нормы, оплачивается самостоятельно.

Нормы потребления услуг регулируются Постановлением Кабинета Министров «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» № 409 от 6 августа 2014 года (с изменениями от 21.07.2023).

Жилищно-коммунальные услуги Социальные нормы и нормативы Норма площади жилья (квартплата плюс отопление) Обратите внимание: социальная норма жилья для нетрудоспособных неработающих лиц, проживающих самостоятельно, увеличивается на 30%. 13,65 кв. м на человека + 35,22 кв. м на семью — на одного человека — 48,87 кв. м — на семью из двух человек – 62,52 кв. м — на семью из трех человек – 76,17 кв. м — на семью из четырех человек – 89,82 кв. м Содержание придомовой территории Вывоз смешанных, крупногабаритных, ремонтных отходов 0,4167 куб. м на одного человека в месяц Вывоз жидких нечистот 0,76 куб. м на одного человека в месяц Централизованное и автономное отопление (отопительный период — с 16 октября по 15 апреля включительно) В случае потребления тепловой энергии в домах, оборудованных счетчиками 0,0383 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц Индивидуальное отопление (отопительный период — с 16 октября по 15 апреля включительно) В случае использования природного газа (газового котла) 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц В случае использования электроэнергии – электрокотлов 30 кВт⋅ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц Централизованное водоснабжение и водоотвод Холодная вода (при наличии централизованной подачи горячей воды) 2 куб. м на одного человека в месяц Холодная вода (при отсутствии централизованной подачи горячей водой) 3,6 куб. м на одного человека в месяц Горячая вода 1,6 куб. м на одного человека в месяц Водоотвод 3,6 куб. м на одного человека в месяц В случае отсутствия системы централизованного водоотведения (при наличии централизованного водоснабжения и выгребных ям) для вывоза жидких нечистот 3,6 куб. м на домохозяйство в месяц Потребление природного газа При наличии газовой плиты (приготовление пищи) и централизованного горячего водоснабжения 3,3 куб. м на одного человека в месяц При наличии газовой плиты при отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя (приготовление пищи и подогрев воды) 5,4 куб. м на одного человека в месяц При наличии газовой плиты и водонагревателя 10,5 куб. м на одного человека в месяц Потребление электроэнергии В домах с электроплитами (при наличии горячей воды) 110 кВт⋅ч на одного человека и 30 кВт⋅ч на каждого другого члена семьи, но не более 230 кВт⋅ч в месяц В домах с электроплитами (при отсутствии подачи горячей воды) 130 кВт⋅ч на одного человека и дополнительно 30 кВт⋅ч на каждого другого члена семьи, но не более 250 кВт⋅ч в месяц В домах без электроплит (при наличии централизованной подачи холодной воды и при отсутствии горячей воды и газового водонагревателя) 100 кВт⋅ч на одного человека и дополнительно 30 кВт⋅ч на каждого другого члена семьи, но не более 220 кВт⋅ч в месяц Во всех случаях, кроме указанных выше 70 кВт⋅ч на одного человека и дополнительно 30 кВт⋅ч на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт⋅ч в месяц

ПРИМЕЧАНИЕ. Для расчета расхода электрической энергии, природного газа на отопление (других видов топлива), а также тепловой энергии для централизованного или автономного отопления нормы потребления применяют с учетом корректирующих коэффициентов, установленных для каждой области.