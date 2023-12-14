Путін висловився про Одесу і сказав, коли закінчиться війна: що ще наговорив диктатор

Чия Одеса і коли настане мир

Виступ путіна 14 грудня 2023 року був присвячений підсумкам року для россії.

Війну рашистський вождь назвав трагедією, схожою на громадянську війну. А Одесу взагалі записав до російських міст. А ще диктатор похвалився, що його раби знищили усю воєнну техніку, яку країни Заходу надали Україні як допомогу.

На думку путіна, війна в Україні, яка триває з лютого 2022 року є “трагедією”, схожою на громадянську війну. Але мир настане, лише коли росія досягне своїх цілей – а саме, якоїсь примарної “денацифікації” України. путіну не подобається, що в Україні з повагою відносяться до політика і історичного діяча минулого сторіччя Степани Бандери. І щоб так не відбувалося й надалі, він готовий вбити сотні тисяч власних солдат і перетворити у порох десятки українських міст.

“Ці цілі не змінюються. Українська влада не погоджувалася з тим, що денацифікація потрібна. А як може не бути потрібна, коли нацист, Бандера, зведений у ранг національного героя? Коли голова Київської адміністрації аплодує солдату СС на очах у всього світу? Актуальним є питання денацифікації. Все, що обіцяли “західники”, Україна отримала. Але ми все зруйнували”, –

сказав путін.

Ще головний рашист сказав, що в його країні мобілізація не потрібна – рабів “мобіків”, та найманців зеків, які мають вбивати українців, йому вистачає.

Спочатку у раші мобілізували 300 тисяч “чудових бійців”. А потім до них додалося ще й 486 тисяч “контрактників”. Щодо того, коли ж увесь цей натовп повернеться із України додому, путін промовчав.

Російська економіка “цвіте і пахне”

Путін також заявив, що російська економіка зростає в умовах санкцій, запроваджених Заходом у відповідь на вторгнення в Україну.

“Ми відіграли падіння минулорічної осені, і зробили серйозний крок уперед. Інфляція, на жаль, зросла, але Центробанк вживає всіх необхідних заходів. Зростає промислове виробництво. Особливо позитивним є зростання інвестицій. Російська банківська система стабільна, банки нарощують прибутки”, –

заявив путін.

Ну і ще пообіцяв зростання зарплати в росіян – на 8% по країні. Похвалився й найнижчим рівнем безробіття за всю історію – 2,9%. Пообіцяв, коли його знов оберуть головним рашистом, підвищити мінімальну зарплату 18%.

Диктатор похвалився, що “Запас міцності російської економіки достатній для руху вперед”.

Що насправді?

Заяви путіна про війну в Україні та стан російської економіки є суперечливими. З одного боку, він називає війну “трагедією” та запевняє, що мир настане, коли росія досягне своїх цілей. З іншого боку, він продовжує говорити про “денацифікацію” України, яка є не більше ніж пропагандистським штампом.

Заяви путіна про стан російської економіки також є маніпулятивними. Загальний прибуток російських підприємств може зростати, але в деяких галузях це повна катастрофа. Так, навіть доходи від видобутку корисних копалин впали ще більше, на 51%, оскільки санкції вдарили по ключових виробниках сектору. А це головне джерело доходів російського бюджету. В технологічному секторі, звідки масово пішли західні компанії, прибуток знизився на 48 відсотків.

Тому такі заяви російського диктатора про війну в Україні та стан російської економіки є черговим спробою відвернути увагу від реальних проблем, з якими стикається росія.