Субсидія: як правильно подати документи та не отримати відмову при призначенні

Субсидія призначається, якщо Витрати комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Таке рішення ухвалено постановою Кабінету Міністрів № 651 та діє до завершення військового стану. розповідаємо, які доходи враховуються при призначенні субсидії та що робити, якщо відмовили у призначенні субсидії?
Хто може отримати субсидію на комунальні послуги
При розрахунку житлової субсидії з жовтня враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі нарахованої пенсії за серпень цього року.
На опалювальний період розрахунок житлової субсидії буде здійснено в автоматичному режимі (без звернення громадян) для всіх, кому було призначено житлову субсидію на неопалюваний період, і тим, у кого розмір субсидії становив 0,00 гривні.
За яких умов можуть відмовити у призначенні субсидії
Субсидію можуть не призначити, якщо має місце:
- неправомірне отримання інших видів соціальної допомоги;
- одержання платежів за комунальні послуги в інших місцях проживання;
- використання субсидії на інші цілі, ніж оплата комунальних послуг;
- придбання нового авто, нерухомості, наявність депозиту на понад 100 тисяч гривень;
- борг за комуналку (понад 680 гривень);
- неправомірне використання житла, яке є об’єктом субсидування;
- зміна складу домогосподарства, площі житла, місця проживання чи реєстрації без повідомлення відповідних органів;
- якщо хоча б один із дорослих членів сім’ї не навчається, офіційно не працює і не має статусу безробітного.
Крім того, допомога може бути скасована, якщо дохід домогосподарства збільшився та витрати на комуналку більше не перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Як оформити субсидію та які потрібні документи
Звертатися за призначенням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг можна щомісяця протягом року. Оформлюють її у відділеннях Пенсійного фонду за місцем проживання. Також звернутися за субсидією можна за спрощеною процедурою онлайн. Зокрема через веб-сайти Пенсійного фонду або «Дія».
Для призначення субсидії необхідно надати:
- заяву на призначення субсидії;
- декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
- договір найму чи оренди житла за його наявності;
- копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати комунальних послуг, якщо такий факт є;
- довідку про доходи, інформація про які відсутня у податковому та пенсійному фонді;
- довідку ВПО – для відповідних категорій громадян.
Важливо знати, що у призначенні субсидії можуть відмовити, якщо при заповненні декларації було допущено помилку. Про помилку у декларації заявника мають повідомити уповноважені органи. Після цього потрібно буде або подати нову декларацію, або внести відсутні дані.
Гаряча лінія з питань призначення субсидій
Для отримання консультацій щодо нарахування чи не нарахування субсидій можна звернутися на «гарячу лінію» Пенсійного фонду за телефоном 0-800-503-753.