Субсидія: як правильно подати документи та не отримати відмову при призначенні

Хто може отримати субсидію на комунальні послуги

При розрахунку житлової субсидії з жовтня враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі нарахованої пенсії за серпень цього року.

На опалювальний період розрахунок житлової субсидії буде здійснено в автоматичному режимі (без звернення громадян) для всіх, кому було призначено житлову субсидію на неопалюваний період, і тим, у кого розмір субсидії становив 0,00 гривні.

За яких умов можуть відмовити у призначенні субсидії

Субсидію можуть не призначити, якщо має місце:

неправомірне отримання інших видів соціальної допомоги;

одержання платежів за комунальні послуги в інших місцях проживання;

використання субсидії на інші цілі, ніж оплата комунальних послуг;

придбання нового авто, нерухомості, наявність депозиту на понад 100 тисяч гривень;

борг за комуналку (понад 680 гривень);

неправомірне використання житла, яке є об’єктом субсидування;

зміна складу домогосподарства, площі житла, місця проживання чи реєстрації без повідомлення відповідних органів;

якщо хоча б один із дорослих членів сім’ї не навчається, офіційно не працює і не має статусу безробітного.

Крім того, допомога може бути скасована, якщо дохід домогосподарства збільшився та витрати на комуналку більше не перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Як оформити субсидію та які потрібні документи

Звертатися за призначенням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг можна щомісяця протягом року. Оформлюють її у відділеннях Пенсійного фонду за місцем проживання. Також звернутися за субсидією можна за спрощеною процедурою онлайн. Зокрема через веб-сайти Пенсійного фонду або «Дія».

Для призначення субсидії необхідно надати:

заяву на призначення субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

договір найму чи оренди житла за його наявності;

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати комунальних послуг, якщо такий факт є;

довідку про доходи, інформація про які відсутня у податковому та пенсійному фонді;

довідку ВПО – для відповідних категорій громадян.

Важливо знати, що у призначенні субсидії можуть відмовити, якщо при заповненні декларації було допущено помилку. Про помилку у декларації заявника мають повідомити уповноважені органи. Після цього потрібно буде або подати нову декларацію, або внести відсутні дані.

Гаряча лінія з питань призначення субсидій

Для отримання консультацій щодо нарахування чи не нарахування субсидій можна звернутися на «гарячу лінію» Пенсійного фонду за телефоном 0-800-503-753.