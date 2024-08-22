Одеська Опера запрошує на фестиваль «Оксамитовий сезон»

В девʼятий раз в Одеській опері відбудеться фестиваль «Оксамитовий сезон». Цього року він розпочнеться 24 серпня. Про події цієї масштабної мистецької акції розказали її автори.
Фестиваль обʼєднає 14 мистецьких подій серед яких будуть не лише премʼєрні оперні і балетні постановки минулого сезону, а й авторські програми та арт форум. Така подія – це прекрасна нагода представити нового головного диригента та молодих артистів, які будуть залучені у фестивальній програмі.
– У нас на чолі театру став новий музичний керівник, це диригент, заслужений артист України Василь Коваль, який пройшов конкурс і стрімко влився в наш колектив. Під його орудою проходить багато прекрасних подій – говорить Надія Бабіч, генеральна директорка, художня керівниця театру.
Фестиваль розпочнеться в День Незалежності, 24 серпня, авторською програмою «Vlasne. Ukrainian Project. Нескорені & Непереможні». Це буде символічний музичний екскурс в неповторну історію української музики без міфів. На глядачів очікує концептуально і візуально стильна вистава, що за сенсами і змістом є антитезою будь-якої шароварщини.
– Програма дуже різноманітна, вона охоплює весь часовий спектр від барокової музики до сьогодення, відзначив Василь Коваль, головний диригент театру.
І дійсно, на сцені пролунають мелодії від Бортнянського до Вакарчука, обʼєднав таким чином архаїку та сучасність, класику й модерн.
В дні фестивалю відбудеться премʼєра. 29 серпня меломанів чекають в арт-просторі «Белʼєтаж імпреза» на концерті циклу «Нова музика України» «Музичний всесвіт Віталія Губаренка». Треба відзначити, що кожна програма цього циклу унікальна та звучить лише раз.
Серед премʼєр минулого, 214-го, сезону глядачі зможуть подивитися оперну виставу «Дон Паскуалє» (25 серпня), оперу «Cavalleria Rusticana» із запрошеним італійським солістом Альберто Профеті (30 серпня), вечір одноактних балетів «Танго полумʼя і льоду» з солістами балету Львівської опери (14 вересня), концерту програму «Італійські перлини» (15 вересня).
Новими відтінками заграють улюблені вистави глядачів із залученням зірок провідних театрів світу. Так, 31 серпня в балеті Адана «Жизель» буде грати Катерина Ханюкова (Англійський королевський балет). 1 вересня в опері «Аїда» на сцену вийде народна артистка України Людмила Монастирська. 7 вересня, в балеті «Дон Кіхот» та 14 вересня в програмі «Танго полумʼя і льоду» провідні партії виконають Ярина Котис та Олександр Омельченко, солісти балету Львівської опери.
Фестиваль «Оксамитовий сезон» відбудеться з 24 серпня по 15 вересня. Повну програму дивіться на фестивальній афіші театру.
Фото авторки