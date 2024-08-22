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Під Бахмутом загинув багатодітний батько з Одеської області

Під Бахмутом загинув багатодітний батько з Одеської області

Сьогодні, 22 серпня, Ананьївщина провела в останню путь ще одного Героя, жителя села Жеребкове – Олександра П’ятецького. Воїн-доброволець загинув захищаючи українську землю від окупантів на Донеччині.

Про загибель земляка розповіли в Ананьївській громаді.

Зробивши свідомий вибір, Олександр П’ятецький вирішив захистити свою сім’ю та трьох дітей – двох дівчаток і хлопчика.

Боєць 3 механізованого взводу 1 механізованої роти Збройних Сил України загинув 6 серпня 2024 року під селом Калинівка Бахмутського району. Понад два тижні родина вважала його зниклим безвісти, адже там точилися запеклі бої за кожен клаптик землі, і побратими не могли забрати його тіло.

Проклята війна зупинила життєвий рахунок, забравши в дітей батька. Дружина Ольга очікує народження малюка, який ніколи не побачить свого тата.

Олександр П'ятецький

І ось сьогодні 40-річний воїн повернувся назавжди додому. На щиті, як і личить воїну, Герою, Захиснику.

Олександр П'ятецький

На центральній вулиці Ананьєва люди утворили живий коридор пошани, стаючи на коліна і схиляючись у пошані перед своїм Захисником.

Олександр П'ятецький

12 серпня 2024 року на фронті загинув 31-річний військовослужбовець із Тарутино Микола Чарка.

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