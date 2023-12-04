Інжир під снігом і закохані коти: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони — миттєвості тижня з 27 листопада по 3 грудня?
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27 листопада
Ця троянда стійко витримала недавній сніговий буревій і стала справжньою «героїнею дня» у старому одеському дворику на вулицi Університетській (колишній Елісаветинській).
28 листопада
Сьогодні ми впевнились, що воно таке – екзотика по-одеськи: під снігом на гілках… спокійно дозрівають плоди інжиру.
29 листопада
Яка б погана погода (у всіх сенсах) не наводила смуток і розпач на душі, ці закохані котики неподалік від Привозу, створені скульптором Тетяною Штикало, завжди підіймають настрій.
30 листопада
Котячі хатки в Одесі – не рідкість. Але отакий палац для хвостатиків я побачила уперше. Знаходиться він у парку ім. Т.Г.Шевченка. До речі придивіться: навіть чийсь домашній песик теж прийшов познайомитися з цим незвичним котячим готелем.
1 грудня
Перші крилаті лавки-метелики в Одесі з’явились у Ботанічному саду. Потім їх встановили і на центральній алеї у Преображенському парку.
2 грудня
Поки на Дерибасівській встановлюють велику ялинку, на ринках міста в активному продажі – штучні «домашні» красуні. До речі, багато з них вже прикрашені.
3 грудня
Маленька кав’ярня у вигляді старого одеського трамвайчика – вже не рідкість для міста. Цей трамвайний вагончик під номером дев’ять – «на стоянці» у Старосінному сквері.
Фото авторки