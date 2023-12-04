Инжир под снегом и влюбленные коты: семь мгновений одесской недели в фото

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27 ноября

Эта роза стойко выдержала снежный ураган и стала настоящей «героиней дня» в старом одесском дворике на улице Университетской (бывшей Елисаветинской).

28 ноября

Сегодня мы убедились, что это такое – экзотика по-одесски, когда увидели, как под снегом на ветках… спокойно созревают плоды инжира.

29 ноября

Какая бы плохая погода (во всех смыслах) не наводила уныние и отчаяние на душе, эти влюбленные котики неподалеку от Привоза, созданные скульптором Татьяной Штыкало, всегда поднимают настроение.

30 ноября

Кошачьи домики в Одессе – не редкость. Но такой дворец для хвостатиков я увидела впервые. Находится он в парке им. Т.Г.Шевченко. Кстати присмотритесь: даже чья-то домашняя собачка тоже пришла познакомиться с этой необычной кошачьей гостиницей.

1 декабря

Первые крылатые скамейки-бабочки в Одессе появились в Ботаническом саду. Затем их установили и на центральной аллее в Преображенском парке.

2 декабря

Пока на Дерибасовской устанавливают большую елку, на рынках города в активной продаже – искусственные «домашние» красавицы. Кстати, многие из них уже украшены.

3 декабря

Кафешка в виде старого одесского трамвайчика – уже не редкость для города. Этот трамвайный вагончик под номером девять – «на стоянке» в Старосенном сквере.

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