Новости Одессы и Одесской области

Инжир под снегом и влюбленные коты: семь мгновений одесской недели в фото

Инжир под снегом и влюбленные коты: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 27 ноября по 3 декабря?

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

27 ноября

Эта роза стойко выдержала снежный ураган и стала настоящей «героиней дня» в старом одесском дворике на улице Университетской (бывшей Елисаветинской).

Фото дня: зимняя роза

28 ноября

Сегодня мы убедились, что это такое – экзотика по-одесски, когда увидели, как под снегом на ветках… спокойно созревают плоды инжира.

Фото дня: инжир под снегом

29 ноября

Какая бы плохая погода (во всех смыслах) не наводила уныние и отчаяние на душе, эти влюбленные котики неподалеку от Привоза, созданные скульптором Татьяной Штыкало, всегда поднимают настроение.

Фото дня: влюбленные котики

30 ноября

Кошачьи домики в Одессе – не редкость. Но такой дворец для хвостатиков я увидела впервые. Находится он в парке им. Т.Г.Шевченко. Кстати присмотритесь: даже чья-то домашняя собачка тоже пришла познакомиться с этой необычной кошачьей гостиницей.

Фото дня: кошачья гостиница

1 декабря

Первые крылатые скамейки-бабочки в Одессе появились в Ботаническом саду. Затем их установили и на центральной аллее в Преображенском парке.

Фото дня: скамейка-бабочка

2 декабря

Пока на Дерибасовской устанавливают большую елку, на рынках города в активной продаже – искусственные «домашние» красавицы. Кстати, многие из них уже украшены.

Фото дня: новогодние елки

3 декабря

Кафешка в виде старого одесского трамвайчика – уже не редкость для города. Этот трамвайный вагончик под номером девять – «на стоянке» в Старосенном сквере.

Фото дня: в Старосенном сквере

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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