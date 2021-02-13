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Одесский Старосенной сквер: львы Мормоне, арт-трамвай и «горячая точка» (фото)

Одесский Старосенной сквер: львы Мормоне, арт-трамвай и «горячая точка» (фото)

С написанием одесской Старосенной площади – без проблем. А вот со Статосенным сквером проблемы есть. Одни источники утверждают, что сквер СтаросеннОй, другие придерживаются написания СтаросеннЫй… Да, сейчас даже трудно представить, что здесь, как и на одноименной площади, торговали скотом, продуктами и сеном.

Улыбающиеся львы Мормоне

Мы в Старосенном сквере, который, по сути, часть Старосенной площади. Вот только части эти совсем разные.

Площадь активна, сквер тих, хотя и имеет свою «горячую точку»: здесь автостанция, и именно здесь, в начале сквера, и стоят те самые автобусы-маршрутки, которые следуют во множество направлений области и Украины.

Одесса, Старосенная

Старосенной сквер, автобусы

А встречают и провожают ближних и дальних пассажиров два исторических одесских льва – настоящее достояние Старосенного сквера. Мы имеем редкую возможность прочитать на постаментах под царями зверей необходимую информацию о них. Созданы эти львы скульптором Иосифом Мормоне в 1891-1896 годах. Одесские гиды расскажут вам историю (может, байку), что при создании скульптур Мормоне потребовал поставить клетки с живым львами на площади. И одесситы приходили смотреть и на львов, и на работу мастера. Может, именно поэтому кажется, что эти городские львы улыбаются?

Старосенной сквер, лев

Старосенной сквер, Мормоне

Старосенной сквер, лев и скамейка

Строгость линий и парковой мебели

Сегодняшний Стросенной сквер кажется совсем безлюдным – мороз и ветер. Между тем, это только кажется. Приведенный в порядок в 2016 году, он производит впечатление настоящего оазиса – со старыми деревьями, встречающимися небольшими подобиями сада камней и поразительным скамеечным единообразием. Скамейки здесь строго двух типов – со спинками и без, современные, возле каждой – урна. И хотя здесь уже имеются следы скамеечных крушений, все они, в общем, в хорошем состоянии.

Старосенной сквер, камни

Старосенной сквер, скамейка-урна

Старосенной сквер, скамейка

Старосенной сквер, скамейка сломана

Современная детская площадка, спортивная площадка, ну и как у нас водится в последние дни – собранные в кучу ветки. Людей и в самом деле мало (за исключением «горячей точки»). Зато птицы здесь собрались в большом количестве, явно обсуждают «странные» погодные явления этого года.

Старосенной сквер, турники

Старосенной сквер, детская площадка

Старосенной сквер, ветки

Старосенной сквер, голуби

В отличие от Старосенной площади, здесь всего две кафешки. Одна из них стилизована под старый одесский трамвай. Еще бы: Старосенная – место трамвайное. Сквер то и дело объезжают по кругу представители этого городского транспорта, опять же, депо рядом.

Старосенной сквер, арт-трамвай

Имеется с одной стороны Старосенного сквера целый ряд торговых точек, то есть, МАФов, они выстроились почему-то задниками к скверу, кажутся неработающими. Нет, на самом деле они работают: это целый торговый ряд продажи комнатных растений, вот только вход сюда с другой стороны.

Старосенной сквер, Одесса

Старосенной сквер, МАФы

Вообще Старосенной сквер – из «строгих»: ничего лишнего. Строгие дорожки, покрытые плиткой, строгие новые фонари, две клумбы. Ну и совсем чуть-чуть «своеобразия». Это раньше здесь и фонтан бил, и даже стояла скульптура Геркулеса!

Впрочем, счастье, что здесь сохранились старые-старые улыбающиеся львы — настоящие украшения сквера и еще одна страничка истории города…

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Старосенной сквер, собаки
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