Новини Одеси та Одеської області

Чи то жах, чи то казка: старий одеський ринок та поруч — після сніжного буревію

Чи то жах, чи то казка: старий одеський ринок та поруч — після сніжного буревію

Боже, який жах!»… «Боже, яка казка!»… Отакі протилежні «погляди» на картинку дня почула я в першій половині понеділка, коли «відкопалась» від снігу та потрапила на вулицю після сніжного буревію.

В останній понеділок листопада

От же кінець листопада який примхливий видався! Сюрприз за сюрпризом!  Ми вже розповідали (й показували) вам, як в останню неділю листопада пізня осінь передавала естафету зимі. А вже у другій половині дня зима «пояснила», що воно таке — шалена погода…

А що ж понеділок? Я ж кажу: для кого казка, для кого — жах. В одних очі ловлять тільки негатив, в інших — позитив. Працюють комунальники, дирчать «дирчики» (генератори), бо ж світла з учорашнього дня немає. Хтось під той «дир-дир-дир» кричить в мобільник: «Та добре, що живі!».

Гілки, ринкові «штучки», «як ходити?!»

А хтось на оці гілки зламані дивиться та жаліється:

— Ну от як ходити?! Там дерева падають, там — бурульки он які!.. Слизько! Ще й повітряна тривога: знов ці падлюки кляті щось готують! А мені на базар треба! До речі, хто знає, Новий працює?..

Новий базар працює. Звісно, не всі вийшли сьогодні на роботу, але все одно працює. Між контейнерами-магазинчиками — снігові гори, біля деяких робочих місць — зимові «артоб’єкти». Ага, думаю, з почуттям гумору — все в порядку, вже добре.

Бо ж навіть лопати з мітлами можна виставити так, аби людина не на гілки на снігу дивилася, а іншу «картинку» побачила.

До речі, картинок тих і на ринку, і поруч — багато. Комусь — жахливих, комусь — казкових чи просто з гумором.

Ми по дорозі й у дворики зазирнули: таки казка!..

Отакий він, останній одеський понеділок примхливого листопада: комусь жахливий, комусь — казковий, комусь — з філософським присмаком.

Бо ж дійсно: «Добре, що живі!»…

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати