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Іменини Балти: 498-річчя присвятили нашим захисникам

Іменини Балти: 498-річчя присвятили нашим захисникам

Свої 498-мі роковини Балта відзначила на хвилях вдячності ЗСУ. Старовинне місто цілющих джерел і магії, таємничого підземелля і старовинних храмів відзначило свій 498-й день народження.

Балта вже третій рік поспіль не відзначає свої іменини. Цьогорічний день народження був присвячений нашим захисникам.

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«Війна змінила життя і нас»

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Як кажуть балтяни, кожна річниця була неповторною, мала свою родзинку. Повномасштабне вторгнення росії змінило все. Незмінним залишається вшанування пам’яті полеглих земляків та захисників. Тож поважну річницю гості і жителі міста розпочали з покладання квітів вдячності до стел Героїв Балтщини, які віддали своє життя за свободу України. Урочиста хода зійшла до Меморіалу Слави, пам’ятних знаків воїнам-інтернаціоналістам, жертвам балтського гетто та голодоморів, де було покладено квіти.

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— У кожного з нас — своя історія любові до рідного міста, щось своє особисте і разом з тим спільне і дуже дороге. Зазвичай День міста — велике свято, з рідними, колегами, друзями з різних областей України і зарубіжжя. Війна змінила наше життя і нас. Тому ми дякуємо нашим захисникам і не припиняємо підтримувати їх. Віримо в Перемогу, наближаємо її разом, — сказав, зокрема, міський голова Сергій Мазур у вітальному слові.

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Сергій Мазур та начальник Подільської районної державної адміністрації Михайло Лазаренко відзначили почесними грамотами та нагородами балтян, які досягли успіхів у своїй професійній діяльності, — серед них багато й військовослужбовців.

Вальс і новонароджений балтянин

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У цей день глядачам вперше був презентований в українському перекладі знаменитий «Балтський вальс» на слова Семена Цванга та музику Миколи Сороки. Переклад зробив балтянин Михайло Гершкович – поет, журналіст, автор поетичних збірок. Вальс, який став візитною карткою міста, прозвучав у виконанні талановитого співака Ростислава Димовського.

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Гарним подарунком для міста стало народження нового мешканця Балти — Івана Мельничука. Вітання від керівництва громади отримала його мама – пані Олена.

БАЛТА ОЛЕНА МЕЛЬНИЧУК І СИН

—  Ми всі відчуваємо безмежну вдячність кожному захиснику України і святу віру в нашу перемогу над країною-агресоркою. Балтщина – це тисячі доль, а її герої сьогодення – військові і цивільні, гарні діти і мудрі люди поважного віку, всі, хто тут живе і працює. Тож під захистом ЗСУ та нашого історичного та архітектурного символу – Каланчі — живемо і працюємо, пам’ятаючи ціну кожного дня, — кажуть балтяни.

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