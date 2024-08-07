Кодима, Балта, Подільськ: чи купують люди житло на вторинному ринку

Пропозицій більше майже вдвічі

Протягом травня-червня цього року на вторинному ринку нерухомості кількість пропозицій продажу житла у містах Балта, Кодима та Подільськ значно зросла. У порівнянні з цим періодом минулого року, на Балтщині пропозицій стало більше на 49 відсотків, на Кодимщині – на 43, на Поділлі – на 50 відсотків. Значний відсоток дали села півночі Одещини. Крім того, значно зросла кількість оголошень продажу будинків у 2024-му порівняно з 2021 роком.

Звичайно, зважаючи на те, що багатоквартирних новобудов останнім часом у названих містах не спостерігається, то увага тут прикута до вторинного ринку.

Продажі нерухомості у червні та липні 2024-го значно зросли. Наприклад, кількість нових оголошень у Балті збільшилась на 32 відсотки, а у Подільську на 40 – у порівнянні з цим же періодом минулого року. Найбільше пропозицій на ринку нерухомості щодо трьох- та чотирьохкімнатних квартир.

Ціни підскочили: однушка – за 14 тисяч

– Протягом 2023-2024 року ціни на житло зросли по всій Україні. Стрибок цін торкнувся і нашої периферії. Напевне, така ситуація пояснюється тим, що на півночі Одещини здебільшого тихо. Якщо порівняти ціни травня з липнем 2024 року, то на Поділлі зафіксовано приріст цін – на 5 відсотків. Особливим попитом користуються однокімнатні та двокімнатні квартири, – розповідає ріелтор Сергій Іванков.

Так, середня вартість однокімнатної квартири на півночі Одещини становить 14 тисяч доларів.

Зрозуміло, що вартість залежить не тільки від стану житла, а й від місця розташування. Також впливає на ціну наявність побутових зручностей, озеленення території та віддаленість від автошляхів.

Сезонне подорожчання оренди

– Влітку суттєво підвищуються ціни на оренду житла. Основною причиною подорожчання є зниження комунальних платежів, адже орендарі в опалювальний сезон не завжди можуть і готові платити більше. Крім того, взимку ринок нерухомості спадає, тож знайти нових квартирантів не так і просто, – каже пан Сергій.

Зараз, наприклад, ціна оренди однокімнатної квартири в Балті – від 2400 гривень, що є найнижчою середньою вартістю по Україні.

Чи охоче беруть з чотирилапими?

Аналіз ринку нерухомості свідчить, що тільки 28 відсотків орендодавців в Україні готові здати житло орендарям з тваринами. Найбільший відсоток пропозицій для оренди з тваринами у Подільську, трохи менше у Балті і Кодимі. І це власники чотирикімнатних і трикімнатних квартир. Щодо будинків, то по всій Україні їх налічується понад п’ять тисяч.

Скільки коштує будинок мрії?

Пані Олена К. на початку липня придбала будинок у місті Балта. В ньому є все: великі чотири кімнати, кухня-вітальня, душова, туалетна і гардеробна кімнати, газ. Словом, зручний побут забезпечений. Суму озвучити Олена не захотіла, зате поділилася своїми роздумами.

– Це будинок моєї мрії, я шукала його кілька років. І ось нарешті знайшла. Хотіли саме будинок – щоб було своє обійстя, подвір’я, яке можна облаштувати на власний смак. Я дуже люблю квіти і мрію насадити багато трояндових кущів, жоржини, тюльпани і нарциси. Чоловік планує зробити виноградну арку, спортивний та ігровий майданчики. У нас двоє хлопчиків і ми виховуємо їх, прищеплюючи здоровий спосіб життя. Будинок і двір облаштовані гарно і зручно. Просто хочемо внести трохи деталей, – розповіла пані Олена.

«Я віддаю перевагу квартирі»

– Знаєте, ми нещодавно одружилися і кілька місяців тому переїхали з села до Подільська. Купили двокімнатну квартиру. Слава Богу, зійшлися в ціні. Квартира у мікрорайоні «Черемушки». Жора зараз готується йти до війська. Буду чекати його тут, у нашому гніздечку. Квартира на першому поверсі п’ятиповерхівки, з ремонтом, коштує недешево. Але нам тут затишно, – розказує Вікторія.

– Чому віддали перевагу квартирі, а не будинку. Адже в селі мали будинок?

– Тому й обрали квартиру, бо біля власного будинку дуже багато роботи і дуже затратно його утримувати. А квартира дає своїм власникам трохи більше вільного часу для себе, – каже Віка.

Чи реально знайти дім переселенцям?

Подільський район прийняв 10676 офіційно зареєстрованих переселенців. Чи всі вони мають дах над головою? Адже не у кожного є тут родичі, які можуть прихистити. Тож як люди вирішують питання з житлом і чи реально знайти дім переселенцям?

З такими запитаннями звернулася до голови ради внутрішньо переміщених осіб Марії Шевченко.

– Знайти житло переселенцям дуже важко, і це питання наболіле не тільки на Балтщині. Люди приїжджають з надією, що в Кодимі, Балті та Подільську можна буде сховатися від війни, знайти дах над головою. Адже в зоні бойових дій у них залишилось все. Однак це дорого. Наша сім’я зараз проживає у селі Козацьке. Але хочемо переїхати до Балти. Син після тяжких поранень проходить реабілітацію, потрібен нагляд лікарів, та й я б хотіла знайти роботу. А з села не наїздишся. Нам потрібна трикімнатна квартира. Була одна пропозиція. Квартира чотирикімнатна, але там поламані меблі, потрібен капітальний ремонт. А вартість – 7 тисяч гривень на місяць, плюс комунальні. Ми відмовились.

– У селах багато будинків пустує…

– По селах можна винайняти, але люди не хочуть без зручностей. До того ж потрібна робота, бо за щось треба жити. Тож ринок нерухомості у Подільському районі не такий багатий, як би того хотілося.