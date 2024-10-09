Именины Балты: 498-летие посвятили нашим защитникам

Балта уже третий год подряд не отмечает свои именины. Нынешний день рождения был посвящен нашим защитникам.

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«Война изменила жизнь и нас»

Как говорят балтийцы, каждая годовщина была неповторимой, имела свою изюминку. Полномасштабное вторжение России изменило все. Неизменным остается почтение памяти павших земляков и защитников. Поэтому важную годовщину гости и жители города начали с возложения цветов благодарности к стелам Героев Балтщины, которые отдали свою жизнь за свободу Украины. Торжественное шествие сошло к Мемориалу Славы, памятным знакам воинам-интернационалистам, жертвам балтского гетто и голодоморов, где были возложены цветы.

— У каждого из нас — своя история любви к родному городу, что-то свое личное и вместе с тем общее и очень дорогое. Обычно День города — большой праздник, с родными, коллегами, друзьями из разных областей Украины и зарубежья. Война изменила нашу жизнь и нас. Поэтому мы благодарим наших защитников и не прекращаем поддерживать их. Верим в Победу, приближаем ее вместе, — сказал, в частности, городской голова Сергей Мазур в приветственном слове.

Сергей Мазур и начальник Подольской районной государственной администрации Михаил Лазаренко отметили почетными грамотами и наградами балтян, которые достигли успехов в своей профессиональной деятельности, — среди них много и военнослужащих.

Вальс и новорожденный балтянин

В этот день зрителям впервые был представлен в украинском переводе знаменитый «Балтский вальс» на слова Семена Цванга и музыку Николая Сороки. Перевод сделал балтянин Михаил Гершкович — поэт, журналист, автор поэтических сборников. Вальс, который стал визитной карточкой города, прозвучал в исполнении талантливого певца Ростислава Дымовского.

Хорошим подарком для города стало рождение нового жителя Балты — Ивана Мельничука. Поздравления от руководства громады получила его мама — Елена.

— Мы все чувствуем безграничную благодарность каждому защитнику Украины и святую веру в нашу победу над страной-агрессором. Балтщина — это тысячи судеб, а ее герои сегодняшнего дня — военные и гражданские, красивые дети и мудрые люди почтенного возраста, все, кто здесь живет и работает. Поэтому под защитой ВСУ и нашего исторического и архитектурного символа — Каланчи — живем и работаем, помня цену каждого дня, — говорят балтяне.

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