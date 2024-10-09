Новости Одессы и Одесской области

Именины Балты: 498-летие посвятили нашим защитникам

Именины Балты: 498-летие посвятили нашим защитникам

Свою 498-ю годовщину Балта отметила на волнах благодарности ВСУ. Старинный город целебных источников и магии, таинственного подземелья и старинных храмов отметил свой 498-й день рождения.

Балта уже третий год подряд не отмечает свои именины. Нынешний день рождения был посвящен нашим защитникам.

Читайте также: Путешествие в Балту: город старинных храмов, таинственных подземелий и героического прошлого

«Война изменила жизнь и нас»

БАЛТА ДЕНЬ5

Как говорят балтийцы, каждая годовщина была неповторимой, имела свою изюминку. Полномасштабное вторжение России изменило все. Неизменным остается почтение памяти павших земляков и защитников. Поэтому важную годовщину гости и жители города начали с возложения цветов благодарности к стелам Героев Балтщины, которые отдали свою жизнь за свободу Украины. Торжественное шествие сошло к Мемориалу Славы, памятным знакам воинам-интернационалистам, жертвам балтского гетто и голодоморов, где были возложены цветы.

БАЛТА ДЕНЬ2

— У каждого из нас — своя история любви к родному городу, что-то свое личное и вместе с тем общее и очень дорогое. Обычно День города — большой праздник, с родными, коллегами, друзьями из разных областей Украины и зарубежья. Война изменила нашу жизнь и нас. Поэтому мы благодарим наших защитников и не прекращаем поддерживать их. Верим в Победу, приближаем ее вместе, — сказал, в частности, городской голова Сергей Мазур в приветственном слове.

БАЛТА ДЕНЬ1

Сергей Мазур и начальник Подольской районной государственной администрации Михаил Лазаренко отметили почетными грамотами и наградами балтян, которые достигли успехов в своей профессиональной деятельности, — среди них много и военнослужащих.

Вальс и новорожденный балтянин

БАЛТА ДЕНЬ4

В этот день зрителям впервые был представлен в украинском переводе знаменитый «Балтский вальс» на слова Семена Цванга и музыку Николая Сороки. Перевод сделал балтянин Михаил Гершкович — поэт, журналист, автор поэтических сборников. Вальс, который стал визитной карточкой города, прозвучал в исполнении талантливого певца Ростислава Дымовского.

БАЛТА ДЕНЬ3

Хорошим подарком для города стало рождение нового жителя Балты — Ивана Мельничука. Поздравления от руководства громады получила его мама — Елена.

БАЛТА ОЛЕНА МЕЛЬНИЧУК І СИН

— Мы все чувствуем безграничную благодарность каждому защитнику Украины и святую веру в нашу победу над страной-агрессором. Балтщина — это тысячи судеб, а ее герои сегодняшнего дня — военные и гражданские, красивые дети и мудрые люди почтенного возраста, все, кто здесь живет и работает. Поэтому под защитой ВСУ и нашего исторического и архитектурного символа — Каланчи — живем и работаем, помня цену каждого дня, — говорят балтяне.

Читайте также:

Любов Кузьменко
Любовь Кузьменко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua