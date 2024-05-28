Мандрівка до Балти: місто старовинних храмів, таємничих підземель і героїчного минулого

Отже, рушаймо пам’ятками архітектури цього затишного міста.

Взірець церковної архітектури

Свого часу Балта стала фіналістом акції «Сім чудес України: історичні міста і містечка». Організатори акції відзначили старовинні будівлі у місті і пам’ятки архітектури, які будуть цікаві туристам. Серед них — православний Свято-Успенський кафедральний собор, старообрядницька церква, римо-католицький польський костел, пожежна каланча, замок землевласників XVIII століття (нині будівля педагогічного коледжу), чоловічий Феодосієвський монастир (за радянських часів – військовий шпиталь і спортивна школа), а також цвинтарі зі старовинними пам’ятниками XVIII-XIX століття.

— Балта занесена до реєстру історичних міст України. У ній нараховується 53 об’єкти культурної спадщини. Але список того, що може зацікавити туристів, можна продовжити, — відмічає перший заступник міського голови Валерій Желіховський.

Балтський Свято-Успенський собор визнано одним із кращих зразків церковної архітектури Одещини. Храм, який було зведено на початку XX століття, неодноразово закривався. Останнім приводом його закрити послужило будівництво школи-інтернату на цій території. Однак прихожанам все ж таки вдалося домогтися відкриття храму у 1988 році. Балтський собор став першим із соборів Одещини, повернутих церкві. Сьогодні його повністю відновлено. Він працює і є окрасою Балти, адже зведений на узвишші так, що його добре видно з усіх сторін в’їзду у місто.

Поруч зі Свято-Успенським собором розташована школа-інтернат. Тут колись була чоловіча гімназія. Будівлі понад сто років. Навпроти – Будинок вчителя, в якому колись містився штаб танкової дивізії, а сьогодні – квартири містян.

До костелу – на вечір органної музики

На розі вулиці Шевченка стоїть маєток князя Любомирського. На одній площі з ним костел Святого Станіслава – найстаровинніша будова, що красуєтся на узвишші міста. Костел зведено 1765 року за проектом архітектора Себастьяна Фісенгера, якого запросив до Балти князь Станіслав Любомирський.

Дослідники вважають, що зовні костел святого Станіслава в Балті схожий з костелом святого Флоріана в Шаргороді (збудований в 1595 році) і дещо схожий із костелом святих Петра і Павла у Кракові (1596).

Минулого року відзначалося 30-річчя повернення храму парафіяльній спільноті після років комуністичного режиму. Тут встановлено величний вівтар з граніту за проектом польського архітектора Марка Холевські.

Сьогодні у костелі проводяться служби та вечори органної і класичної музики.

Хто ж не чув про Балтську каланчу?

На цьому ж майдані міститься пожежна частина, на території якої височить одна з архітектурних пам’яток міста і гордість балтян – пожежна каланча, що вже давно стала символом міста.

Єдина в Одеській губернії залізобетонна споруда – сторожовий стовп – восени 1925 року піднялася на 29-метрову висоту.

Напевно, немає такого місцевого жителя, який би не побував на каланчі, не піднімався по гвинтових сходах і не рахував їх – всього 117. Через кожні 6 сходинок – залізобетонний майданчик. Всього 20 майданчиків. По всій висоті сходів – металева огорожа. Піднявшись на чашу – оглядовий майданчик діаметром 3 метри з залізобетонним огородженням по колу, можна милуватися містом.

Казарми обнесено плотом

Збереглися тут і казарми Балтсько-Подольського полку, зведені у 1780 році. Певний час тут знаходився млин. Сьогодні будівля обнесена плотом і, ймовірно, належить приватній особі.

У місті є ще багато старовинних будівель. Одна з них — колишній пологовий будинок, побудований у 1910 році.

До початку XX cторіччя належить і старообрядницька церква, яку зведено за проектом архітектора Бориса Кольцова.

Вражає красою і комплекс монастиря, який названо на честь засновника святого Феодосія Левицького. У церкві монастиря знаходяться його мощі.

На території монастиря є три объекти культурної спадщини: Церква Покрови Божої Матері, Монастирський готель і підземне печерне місто.

Підземне місто

В Балті вже тривалий час збираються відкрити підземні ходи. Цим питанням займається спеціальна робоча група, яка створена ще у 2009 році. На її рахунку повернення вулицям міста старовинних назв ще задовго до декомунізації.

— На будинках висять таблички з кількома назвами, що дуже зручно як для місцевих жителів, так і для гостей міста, — відзначають балтяни.

З метою дослідження таємничого підземелля до міста було запрошено спеціалістів Одеського національного університету імені Мечникова. Вчені виявили катакомби.

Велась також розробка підземелля під меморіалом Слави ентузіастами від підприємства «Фортеця» під керівництвом Юрія Юрковського.

Експедиція університету встановила, що тутешні підземелля – це розгалужена мережа, яка, можливо, проходить під річкою Кодима, з’єднуючи дві частини міста, що у свій час знаходилися на територіях різних держав – Османської Імперії і Речі Посполитої.

Тому є ідея зробити підземне місто туристичним об’єктом.

Але все це вже після перемоги України.