Від Чорного моря до Бірзули: як будували і відкривали першу Одеську залізницю

16 грудня 1865 року було урочисто відкрито Одеську залізницю, яка з’єднувала Одесу та Балту. У порту пройшов урочистий молебень, а потім понад 200 учасників заходу сіли до поїзда, який вирушив до станції Міхельсталь (Веселий Кут), де відбувся урочистий обід.

Необхідність будівництва Одеської залізниці виникла понад 150 років тому, коли Російській імперії потрібно було поєднати південно-західну частину країни з рештою території. І першою такою дорогою стала Одеса – Балта, будівництво якої розпочалося 1863 року в районі Бірзули (нині Подільськ). Її будували близько трьох років та оплачували роботи з державної скарбниці. Дорога стала першою лінією майбутньої Південно-Західної залізниці, яка протягом 25 років залишалася найбільшою в Російській імперії.

Незабаром уряд прийняв рішення будувати залізниці не за казенний рахунок, а за участю акціонерних компаній. Акціонерам гарантували великі пільги та продали навіть державні залізниці. Концесію на Одеську залізницю отримало Російське товариство пароплавства та торгівлі (РОПіТ) . Воно взяло на себе зобов’язання придбати у держави дорогу від Одеси до Балти та побудувати залізничну лінію від Кишинева до кордону з Румунією. Усі ці лінії отримали назву Одеська залізниця.

Одеські підприємці також пропонували організувати рух вантажів між найважливішими підприємствами міста. Повз Слобідку-Романівку проходила залізнична гілка в Одеський порт і на Пересип, що надалі поклало початок колосівському напрямку. Зі зростанням пасажирського сполучення було вирішено будувати для поїздів місцевого сполучення окрему залізничну станцію. Перший одеський вокзал був у районі Олексіївської площі, а тупикова станція – у районі Італійського бульвару.

Ірина Сорокіна

Джерела: grad.ua; baltatown.narod.ru; Вікіпедія