200 картин любові та натхнення: як художник з Балти створює свої унікальні полотна

Написав майже 200 картин

Народився Сергій 1964 року в місті Балта у вчительській родині. Почав малювати ще у шкільному віці. Після закінчення школи вступив до військового училища. У 1988 році став викладати початкову військову підготовку в Балтському педучилищі, а потім змінив напрям і, після перекваліфікації, почав викладати образотворче мистецтво й історію культури. Він самотужки опановував різні стилі й методи малярства. Так захоплення мистецтвом стало покликанням.

Сьогодні Сергій Шендеровський – відомий художник, автор багатьох художніх і фотоілюстрацій до книжок та буклетів про Балту. Він не тільки займається власною творчістю, а й є одним з ініціаторів та організаторів проведення у місті тематичних пленерів, в яких брали участь митці не тільки з України, а й з-за кордону.

Його творча скарбниця налічує близько двохсот полотен різних жанрів. Серед робіт – зображення близьких серцю куточків рідного міста та сіл Балтщини, портретні замальовки, релігійні мотиви, натюрморти.

«Я пишу про любов»

Прихильникам творчості художника подобається його тонкий гумор у жанрово-побутових сюжетах картин. А ціла низка натюрмортів-імпресій Сергія Шендеровського зачаровує умінням людини творчої передати свої враження.

– Я пишу про любов! Завжди надихало саме життя, середовище, в якому живу. Адже життя – це любов. Той, хто не любить, не живе, а просто існує, — поділився художник.

Розвою творчості художника сприяє й спілкування з митцями, проведення персональних виставок у Балті, Одесі, Києві та участь у міжнародному художньому пленері в польському місті Тарнів, який пов’язаний з Балтою партнерськими узами. На цих виставках вперше були представлені кілька робіт у стилі сюрреалізму, які заінтригували глядачів. У цьому напрямі митець вже творив, проте зараз він йому приділяє ще більше уваги.

Художники жили у домі піаніста

– Пане Сергію, які враження у вас залишилися від участі у міжнародному художньому пленері у Польщі?

— Це був двотижневий творчий процес зі створення живописних полотен, безпосереднього спілкування і відпочинку, в який занурилися шістнадцять художників з Польщі, України, Вірменії, Білорусі. Подібні пленери у Польщі проводяться вже десятиліття і носять настільки масовий характер, що один художник за рік може побувати на десяти пленерах, — розповів Сергій Шендеровский.

Художники жили у будинку-музеї польського піаніста, композитора, громадського діяча і дипломата Ігнація Яна Падеревського. Як розповів Сергій, мовний бар’єр спочатку допомагав подолати відомий художник-ілюстратор з Вірменії Сурен Варданян, який вже двадцять років працює в Польщі. Завдяки йому Сергій та його донька Настя влились в коло спілкування.

Там художник написав дев’ять картин. При цьому ще й був час на колективну поїздку до Кракова, на фотографії, бесіди, ознайомлення з ситуацією задля того, щоб провести подібний пленер у Балті.

Він також відвідав Санок, де знаходиться музей живопису «самого таємничого і фантастичного художника планети Здзіслава Бексінського – володаря темної сторони свідомості». А в Новому Вишничі побував у родовому маєтку князів Любомирських, які заснували Балту.

Про те, чого торкається душа

— Кожна його робота – це вшанування краси, величі балтської землі, що багата на таких чудових людей та має вікову історію, — поділився враженнями від робіт земляка директор історичного музею Балти, історик, краєзнавець Петро Ткач.

Крім того, Шендеровський розробив туристичний логотип Балти, який сподобався і міській владі, і містянам.

Загалом рідне місто у його творчості займає особливе місце. Образ міста і його людей вимальовується з деталей, з мозаїчних крихт у змістовні картини.

— Уже багато років знаю Сергія. Втім, знаю не тільки я, а й практично вся Балта. Пан Сергій ще й як дрібний підприємець тримає художню лавку і займається фотографією, але це — щоб трохи заробити на щодень. Земляки ж шанують його передусім як людину художнього таланту, — розказав член Національної спілки журналістів України Михайло Гершкович.

Як зазначив Сергій Шендеровський, реалізм у його творчості – це балтський реалізм, що пов’язаний із відображенням рідного міста, його побуту. А натюрморти майстра захоплюють його духовним світом, де переважає добро і світло. Художник змінює світ, змінюється сам і змінює глядачів.

Митець пише так, як промовляє його серце, виносить на світ Божий те, чого торкається його душа. І майже кожен образ виявляється близьким і зрозумілим.

У найближчих планах художника – відкриття виставки, яка буде присвячена багатому колориту балтської архітектури.