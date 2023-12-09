Ідентифікація та надбавки до пенсії: у ПФУ відповіли на запитання переселенців

На ці та низку інших запитань від внутрішньо переміщених осіб відповіли представники Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

“Гаряча лінія” для ВПО відбулась за участю Олени Болжеларської, начальника управління обслуговування громадян та Анжели Немеш, заступника начальника управління з питань виплат.

– Два роки проживаю у Дніпропетровській області, переселенка. Нещодавно мені виповнилось 80. Обіцяли 570 гривень надбавки. В якій сумі дається надбавка до пенсії тим, кому виповнилось 70 і більше років?

– Відповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України (КМУ) від 24 лютого 2023 року № 168 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році”, передбачено з 1 березня 2023 року проіндексований розмір щомісячної компенсаційної виплати особам:

яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку, – у розмірі до 300 гривень;

яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, – у розмірі до 456 гривень;

яким виповнилося 80 років і більше, встановлено у розмірі до 570 гривень.

– Підприємство, де я працював, перебуває на тимчасово окупованій території. Як із нього розрахуватись щоб стати пенсіонером?

– Відповідно до статті 4 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, трудовий договір може бути розірвано з ініціативи працівника.

Реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення здійснює Державна служба зайнятості. Вам потрібно самостійно подавати заяву до центру зайнятості про одностороннє розірвання трудових відносин (договору/контракту).

У відділах обслуговування громадян Пенсійного фонду, якщо це потрібно, можна взяти довідку щодо вашої трудової діяльності (дані з Реєстру застрахованих осіб, де є інформація, відповідно до наданої підприємством звітності). Це довідки ОК-5, ОК-7 або Додаток 9 про трудовий та страховий стаж із 2004 року. Також ці довідки можна замовити через вебпортал електронних послуг (portal.pfu.gov.ua).

– Я переселенка з Лисичанська Луганської області. Нещодавно помер мій чоловік. Зверталась до Пенсійного фонду, щоб перейти на його пенсію. Там сказали, що потрібна довідка з останнього місця роботи. Але він багато років не працював. Трудова книжка залишилась на тимчасово окупованій території. Інші документи подали у вересні. Досі не отримала перерахований розмір пенсій.

– Вам було відмовлено в переході з пенсії за віком на пенсію у зв’язку зі втратою годувальника відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у зв’язку з тим, що ви не надали документів, які підтверджують реєстрацію за однією адресою з померлим годувальником. Якщо вас не влаштує прийняте рішення, питання може розглядатися в судовому порядку.

– Моя мама має статус ВПО, отримує пенсію через Приватбанк. Перебуває в Києві. Чи потрібно проходити ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати пенсію?

– Якщо вашій мамі не зупинена виплата пенсії і вона отримує її через КБ “Приватбанк” і є ВПО, яка зареєстрована після 24 лютого 2022 року, то ідентифікацію їй проходити не потрібно.

Ідентифікація стосується лише тих пенсіонерів, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію через АТ “Державний ощадний банк України” або кому виплата пенсії була зупинена.

– Подавав документи на призначення пенсії й отримав відмову. Суд прийняв рішення переглянути цю відмову

– Надані Вами документи були розглянуті та в призначенні пенсії відмовлено у зв’язку з відсутністю необхідного пільгового стажу. Ви подали заяву про призначення пенсії за віком на пільгових умовах у 56 років.

Відповідно до наданих документів, ваш страховий стаж становить 38 років 7 місяців 15 днів, у тому числі пільговий стаж за Списком 1 становить 2 роки 7 місяців 26 днів та пільговий стаж на підземних роботах становить 1 рік 10 місяців 5 днів. Усього пільгового стажу 4 роки 6 місяців, а необхідно 10.

– Переселенець, проживаю у Полтавській області. Оформив тут пенсію за віком. Через виправлення у трудовій книжці мені не зарахували майже 8 років. Оскільки підприємства розташовані на тимчасово-окупованій території, немає можливості отримати підтвердження з архіву. Яким чином можна підтвердити, що запис у трудовій книжці правильний.

– Відповідно до Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, за відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв’язку з надзвичайними ситуаціями, стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які знали вас по спільній роботі на одному підприємстві. Для цього потрібно звернутись до будь-якого відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду. Свідок має надати свої документи: паспорт, код і трудову книжку. Період, який потрібно підтвердити, має збігатися із записом у трудовій книжці свідків. Документи направляються на розгляд комісії. Якщо період запису стажу у трудовій книжці підтвердиться, призначення/перерахунок пенсії буде здійснено з дати подання заяви до Пенсійного фонду.

– Мама інвалід І групи, з Краматорська. Їй призупинили виплату пенсії. Відмовилась від ідентифікаційного номера. У Пенсійному фонді пояснюють це необхідністю пройти верифікацію.

– Якщо у вас відбулися зміни в документах, за якими вашій мамі була призначена та виплачується пенсія, то про це необхідно повідомити органи Пенсійного фонду (стаття 16 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

Відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, для осіб з інвалідністю 1 групи для подання ними заяви організовується виїзний прийом спеціалістів Пенсійного фонду.

Під час прийому спеціаліст сканує оригінали документів (паспорт із позначкою про відмову від РНОКПП або довідку з Державної податкової служби).

Також для подачі документів можна скористатися засобами вебпорталу (portal.pfu.gov.ua) з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

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– Я пенсіонер за віком, ВПО. Проживаю у Волинській області. Пенсію почав отримувати у 2018 році. До окупації жив у Херсонській області. Письмово звертався до Головного управління Пенсійного фонду через те, що не влаштовує розмір пенсії. Результату не отримав. Думаю звертатись до суду щодо перегляду розміру пенсії. Необхідні документі зібрав. Чи може все ж спробувати ще звернутись до Головного управління Фонду у Волинській області? Які мої дії?

– Додаткові документи, які ви зібрали, необхідно подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (діє екстериторіальний принцип). За наданими документам протягом 10 днів буде прийнято рішення. Якщо воно вас не влаштує, питання може розглядатися в судовому порядку.

– Моя бабуся переїхала з Каховки Херсонської області до Італії. Пенсійна картка була прив’язана до її номера телефону, до якого нема наразі доступу. Термін дії картки закінчився і її заблокували. За кордоном вона недійсна. Яким чином відновити цю картку?

– З цим питанням слід звернутися до банку, у якому бабуся оформлювала картку для виплат. Органами Пенсійного фонду пенсійні виплати спрямовуються на рахунок, зазначений у заяві.

– З 2022 року я внутрішньо переміщена особа з Донецької області. Де мені пройти ідентифікацію?

– Ідентифікацію можете пройти в будь-якому сервісному центрі України з оригіналом паспорта та ідентифікаційного коду.

Особи, які тимчасово проживають за кордоном, до заяви про призначення (поновлення) пенсії додають копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію їх тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України, або нотаріально.

Якщо особа не може скористатися цими методами, то ідентифікацію можна пройти засобами вебпорталу Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua), натиснувши “Заявка на ідентифікацію особи за допомогою відеоконференцзв’язку”.

– Нам кілька місяців платили в окупації пенсію, а потім перестали. Чи виплатять за період, коли ми не отримували пенсію і чи продовжать виплат в Україні, коли ми виїдемо з тимчасово окупованої території

– Як і іншим пенсіонерам, які знаходяться на окупованих територіях – усім виплати нараховуються і зберігаються. Після деокупації, або як тільки приїде на підконтрольну Україні територію, треба особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду за поновленням виплат, і буде пенсія за весь невиплачений період.

– Телефонує інвалід 3-ї групи. Отримала статус ВПО до лютого 2022 року. Чи потрібно проходити ідентифікацію?

– Ідентифікацію людина може пройти в будь-якому сервісному центрі України з оригіналом паспорта та ідентифікаційного коду.

Особи, які тимчасово проживають за кордоном, до заяви про призначення (поновлення) пенсії, додають копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію їх тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України, або нотаріально.

Якщо, особа не може скористатися цими методами, то ідентифікацію можна пройти засобами вебпорталу Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua), натиснувши “Заявка на ідентифікацію особи за допомогою відеоконференцзв’язку”.

– Я пенсіонер із Луганської області. Маю рішення суду, відповідно до якого Пенсійний фонд має виплатити мені кошти за попередні роки. Коли можна отримати ці кошти?

– Порядок виплати заборгованості здійснюється відповідно до постанови № 1165 КМУ від 10 листопада 2021 року “Про затвердження Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися, відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закон, якою передбачено, що заборгованість пенсії у т. ч. за рішенням суду обліковується у Пенсійному фонді. На виплати заборгованості щороку виділяються кошти з державного бюджету України. Це окрема бюджетна програма. Цього року, згідно з виділеними бюджетними призначеннями, частково виплачено кошти за рішеннями органів Пенсійного фонду про облік заборгованості за 2021-й та 2022 роки.

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– Мені 69 років. Отримую пенсію. Що робити, коли неврахований весь страховий стаж?

– Для з’ясування цього питання необхідно звернутися до Пенсійного фонду будь-яким зручним способом з проханням врахувати стаж із зазначеними періодами роботи. За даними пенсійної справи вам буде надана відповідь.

Якщо вас не влаштує прийняте рішення, питання може розглядатися в судовому порядку.

– Мені більше 70 років. Проживаю у Вінницькій області. Не отримую 300 гривень надбавки до пенсії. У чому може бути причина?

– Відповідно до пункту 8 постанови КМУ №168 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” від 24 лютого 2023 року, передбачено з 1 березня 2023 року проіндексований розмір щомісячної компенсаційної виплати особам, яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку, у розмірі до 300 гривень.

З даним питанням ви можете звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду і отримати роз’яснення або зайти в особистий кабінет на вебпорталі елетронних послуг (portal.pfu.gov.ua) і подивитись складові Вашої пенсії.

Також можна з’ясувати інформацію за номером контакт-центру Пенсійного фонду у Вінницькій області: 0800-219-108.

– Я працюючий пенсіонер зі статусом ВПО. Як мені зробити перерахунок пенсії за два роки?

– Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення або попереднього перерахунку.

Заяву ви можете подати будь-яким зручним способом:

особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду;

засобами вебпорталу (portal.pfu.gov.ua) з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису;

засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал Дія) з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

– Моя мати під час виїзду з Донецької області залишила вдома картку Ощадбанку, на яку отримувала пенсію. З травня 2023 року перебуває в Німеччині. У консульстві пройшла ідентифікацію. Як повідомити Пенсійний фонд про те, що карткою немає можливості користуватись і чи буде нараховуватись на неї в подальшому пенсія?

– Із цим питанням слід звертатися до банку, в якому ваша мати оформлювала картку для виплат. Органами Пенсійного фонду пенсійні виплати спрямовуються на рахунок зазначений у заяві.

У період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заяву про поновлення пенсії та копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію її тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально, можна надіслати засобами поштового зв’язку. Також можна скористатись послугами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису.