Позбавлення виплат, незаконне звільнення та поновлення документів – юристи відповіли на питання переселенців

Автори: Тамара Тисячна, Сергій Чернявський

– Повернулася з-за кордону, де перебувала понад 30 днів. Отримала відмову на звернення про допомогу ВПО (матеріальну частину 2 тис. грн), але довідку переселенця дали. Через який період я зможу знову подати заяву на виплату матеріальної частини ВПО?

— При поверненні з-за кордону до 1 серпня 2023 року ВПО мали право на виплату грошової допомоги, починаючи з того ж місяця, в якому подали заяву.

Якщо ви повернулись з-за кордону після 1 серпня 2023 року і вам було припинено виплати, то повторно подати заяву на їх отримання ви маєте право через шість місяців після того, як припинили отримувати допомогу.

Це передбачено Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою КМУ від 20 березня 2022 р. № 332. Згідно з абзацом 3 пунктом 6 цього Порядку, нарахування та виплата допомоги отримувачу припиняється в низці випадків, зокрема:

– при поверненні до покинутого місця проживання,

– при виїзді за кордон на постійне місце проживання,

– якщо час перебування за кордоном перевищує 30 календарних днів поспіль чи понад 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги.

Згідно з пунктом 1 Постанови КМУ від 11 липня 2023 р. №709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», із 1 серпня 2023 року виплата допомоги на проживання не продовжується внутрішньо переміщеним особам, які перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів поспіль.

– Ми молода сім’я внутрішньо переміщених осіб із Херсонської області. Батьки купили квартиру у квітні 2023 року, подарували на весілля. Ми як ВПО жили на кошти, що виплачувала держава. Тепер виплати нам забрали, і на дитину – також. Як жити, куди звертатись?

– Це питання регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». Згідно з підпунктом 5 пункту 7, допомога не призначається внутрішньо переміщеній особі з 1 серпня 2023 року, якщо виявляється, що за три місяці перед зверненням переселенець став власником житла чи його частини, що розташоване на інших територіях, ніж тих, де тривають активні (можливі) бойові дії або які є тимчасово окупованими (крім житлових приміщень, які непридатні для проживання), якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї.

Ви отримали у власність житло 23 квітня, тобто раніше трьох місяців перед зверненням, починаючи з 1 серпня 2023 року. Тому рішення про відмову у призначенні допомоги є неправомірним.

Ви можете подати підтверджувальні правовстановлюючі документи (наприклад, договір купівлі-продажу), де зазначено, що ваш будинок придбано раніше терміну, вказаного в Постанові, до органу соціального захисту населення або уповноваженій особі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або до центру надання адміністративних послуг за місцем вашого обліку як ВПО.

Також ви можете оскаржити рішення органу соціального захисту населення у Національній соціальній службі або у судовому порядку.

— Доброго дня! Мене звати Олена. До повномасштабного вторгнення я офіційно працювала на підприємстві в Херсоні. Під час окупації будівлю підприємства зайняли російські війська, тому весь колектив не мав змоги виходити на роботу. Через це в головному офісі в Києві вирішили всіх нас звільнити. Вважаю, що це було зроблено з порушенням. Від мого імені була написана заява про звільнення за угодою сторін. Хоча я дізналася, що звільнена, тільки через два тижні, бо Херсон був відключений від зв’язку. Чи мали право мене звільняти? Чи це законно?

— Ні, не законно. Написання заяви від вашого імені та підроблення підпису є злочином (службове підроблення). У такому випадку треба провести почеркознавчу експертизу, щоб довести, що підпис на заяві не належить вам.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», працівник за власною ініціативою може розірвати трудовий договір, якщо його підприємство розташоване в районі бойових дій та якщо є загроза для його життя і здоров’я. Це право не поширюється на осіб, які примусово залучені до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану та до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури. Підтвердженням ініціативи працівника про звільнення за угодою сторін є, як правило, його письмова заява.

Тож у вашому випадку звільнення є незаконним і ви маєте право його оскаржити. Відповідно до частини 2 статті 233 Кодексу законів про працю України, із заявою про вирішення трудового спору у справах про звільнення працівник має право звернутися до суду в місячний строк із дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення.

— Оформляла грошову виплату на батьків як тимчасово переміщених осіб ще в липні 2023 року. Отримувач – Дячук Любов Михайлівна. Заміна картки була в червні, про що одразу повідомила на «гарячу лінію». Виплат немає. Телефоную на «гарячу лінію» кожен місяць. Кажуть: «Чекайте». Реєструвалась у БФ «Право на захист», місто Київ. Чи можна знову зареєструватися, бо коштів немає?

– У Вашому випадку потрібно звертатися для з’ясування причини затримки виплат на «гарячу лінію» УВКБ ООН: 0 (800) 307-711, «гарячу лінію» Мінреінтеграції: 15-48, номер Офісу уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-62-39.

Для повторної реєстрації радимо також особисто звернутися до пункту збору даних БФ «Право на захист», місто Київ.

— Я військовий медик, звільнена зі служби за станом здоров’я. До проходження служби в ЗСУ працювала медиком у сімейній медицині в Луганській області. Як мені звільнитися з роботи? Та чи повинні мені перерахувати кошти? Крайній раз заплатили у квітні 2022 року.

— Це питання регулює Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 №1706-VII.

Згідно зі статтею 7 цього закону, внутрішньо переміщена особа, яка не мала можливості припинити трудовий договір, відповідно до пункту 1 статті 36, статей 38, 39 Кодексу законів про працю України, у зв’язку з неможливістю продовження роботи має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку. Для цього потрібно подати до центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.

Згідно зі статтею 47 Кодексу законів про працю України, роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні (стаття 116) та провести з ним розрахунок. А також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення в трудову книжку, що зберігається у працівника.

Варто звернутись до центру зайнятості за місцем проживання та подати відповідну заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.

— Я мати-одиначка з Донецької області, проживаю в Києві як переселенка. Бабуся купила мені дім на території, де не ведуться бойові дії. Він непридатний для проживання з дітьми. Мені перестали платити як матері-одиначці і як ВПО.

— Із 1 серпня 2023 року допомога не призначається внутрішньо переміщеній особі, якщо вона має у власності житло або його частину, придбану щонайменше за три місяці, яке розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є тимчасово окупованими (крім житлових приміщень, які непридатні для проживання), якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї.

Це питання регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Якщо ви не згодні з відмовою у призначенні допомоги, можете надати підтверджувальні документи про те, що дім непридатний для проживання. Такі документи можуть надати органи місцевого самоврядування.

Також інформацію можна отримати з Реєстру пошкодженого та знищеного майна або житлового приміщення.

З ними потрібно звернутися до органів соцзахисту або уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради чи до ЦНАПу за місцем обліку внутрішньо переміщеної особи для відновлення вам виплат.

— Я виїхала з Бахмута, усі документи, крім паспорта, втрачені. В реєстрі їх немає. Як отримати документи на житло?

— Якщо втрачено оригінал документа, що встановлював право власності на будинок, квартиру чи іншу нерухомість, варто насамперед звернутися до нотаріуса, який посвідчував такий документ, або до органу місцевого самоврядування, який видавав такий документ, із заявою про видачу його дубліката. Це передбачено статтею 53 Закону України «Про нотаріат».

Під час дії воєнного стану можна звернутися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території України. Щоб знайти нотаріуса, який працює в конкретному регіоні в умовах воєнного стану, можна скористатись переліком від Нотаріальної палати України: https://npu.ua/news/notary/ або спеціальним телеграм-ботом @NotariusUaChatBot.

Функцію з видачі дублікатів свідоцтв про право власності, взамін загублених або пошкоджених, реалізують також центри надання адміністративних послуг. Послуга є безкоштовною.

Наразі ЦНАП Бахмутської міської ради не здійснює функції з виготовлення дублікатів свідоцтв про право власності на житло через втрату первинних облікових даних. У разі відсутності можливості, отримати дублікат втрачених, пошкоджених чи зіпсованих документів, передбачена можливість подання заяви до суду.

Статтею 392 Цивільного кодексу України передбачено, що власник майна може висунути позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, що засвідчує його право власності.

В разі відсутності можливості отримати дублікат втрачених, пошкоджених чи зіпсованих документів через нотаріуса, ЦНАП, БТІ чи інших осіб, питання може вирішуватись у судовому порядку.

До відома! КП «Бахмутське БТІ» здійснює особистий прийом громадян у м. Києві за адресою: вулиця Ділова, 5А, станція метро «Олімпійська» та у м. Дніпро за адресою: вул. Макарова,1Б.

— Я прописана в Житомирській області, але з 2012 року проживала в Луганській. Після початку війни переїхала до Черкаської області. Чи маю право на статус ВПО? Є нюанс: із 17 лютого по червень 2023-го була в Польщі.

— Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» від 22.12.2022 № N 309, Житомирська область вилучена з переліку територій, які дають право на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи. Отже, потрібно надати докази проживання на території Луганської області для отримання статусу ВПО. Це може бути трудова книжка із записами про трудову діяльність, довідка з місця навчання, медичні документи фотографії, відеозаписи тощо.

Дане питання регулюється Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Якщо у ваших документах, що посвідчують особу чи ваш спеціальний статус, немає позначки про реєстрацію місця проживання в Луганській області станом на початок широкомасштабного вторгнення, тоді необхідно надати докази свого проживання там. Це можуть бути такі документи:

● військовий квиток із відомостями щодо проходження військової служби;

● трудова книжка із записами про трудову діяльність;

● документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

● свідоцтво про базову загальну середню освіту;

● атестат про повну загальну середню освіту;

● документ про професійно-технічну освіту;

● документ про вищу освіту (науковий ступінь);

● довідку з місця навчання;

● рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

● медичні документи;

● фотографії;

● відеозаписи тощо.

Тож вам для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи потрібно надати вищезазначені підтверджувальні документи (за наявності) до органу соцзахисту чи органів місцевого самоврядування — сільської, селищної ради.

— Відповідно до преамбули Постанови КМУ від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», із 1 серпня 2023 року виплата допомоги на проживання ВПО, які перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, а також особам, у яких внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, зруйноване або непридатне для проживання житлове приміщення та яким допомогу було призначено відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, продовжується автоматично на один шестимісячний період, згідно з Постановою КМ № 709 від 11.07.2023. Виплата допомоги не продовжується особам, що зазначені в абзацах другому-п’ятому пункту 1 Постанови КМ № 709 від 11.07.2023, а саме:

• перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів поспіль;

• відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

• були засуджені за вчинення кримінального правопорушення або оголошені в розшук;

• повернулися до покинутого місця проживання на територіях, включених до переліку територій, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

Чи означає, що особи, які мають у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташовані на територіях, не включених до переліку територій, або на територіях, включених до переліку територій, щодо яких визначено дату завершення бойових дій (дату припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, та оформили, наприклад, у листопаді 2022 року допомогу, не втрачають право на її отримання?

— Так, за вказаних вами обставин, особи не втрачають права на отримання допомоги, у випадку, якщо вони оформили таку допомогу в листопаді 2022 року.

— У Херсоні ходять чутки, що всі пенсіонери мають до 1 січня особисто звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити своє право на отримання пенсій. Чи правда це, адже місто під постійними обстрілами? А як бути ВПО, які виїхали?

Також незрозуміла ситуація з Ощадбанком: ніби продовжили терміни ідентифікації клієнтів, але кого саме це стосується (ідентифікація) не зрозуміло. Якщо моя мати виїхала з Херсона та отримує пенсію і виплату як ВПО через Ощадбанк, то чи треба їй звернутися особисто за ідентифікацією у банк і до якого числа? Чи можна це зробити в місті, де вона зараз перебуває, чи тільки у Херсоні?

— Спочатку уточнимо, в яких випадках виплату пенсії можуть припинити. Згідно зі статтею 49 Закону України «Про загальнодержавне обов’язкове пенсійне страхування», виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:

• якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

• на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

• у разі смерті пенсіонера;

• у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;

• в інших випадках, передбачених законом.

Документом, що підтверджує право на пенсію, є пенсійне посвідчення. Отже, вам не потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду в Херсоні.

Згідно з абзацом 11 пункту 1 Постанови КМУ «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 5 листопада 2014 року № 637, фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», проводиться для отримання пенсії до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка водночас є пенсійним посвідченням, кожні шість місяців з дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації.

Фізична ідентифікація клієнтів, яким відкрито поточний рахунок в установі акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», не здійснюється у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та проводиться протягом шести місяців з дня, що настає за днем скасування карантину.

Фізична ідентифікація осіб з інвалідністю I групи та осіб, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, що отримують соціальні виплати шляхом доставки через акціонерне товариство «Укрпошта», в установах акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» не проводиться.

Відповідно до пункту 17 Постанови КМУ від 30 серпня 1999 року № 1596 «Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках» до фізичної ідентифікації прирівнюється:

• авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

• посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Якщо ідентифікація та верифікація особи не відбулася протягом року, орган Пенсійного фонду України та орган соціального захисту населення припиняє перерахування пенсії та грошової допомоги на поточний рахунок у визначену одержувачем установу уповноваженого банку і проводить виплату через призначеного оператора поштового зв’язку за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України в установленому порядку.

Щодо другої частини вашого запитання, то згідно з пунктом 1 Постанови Кабінету Міністрів України №637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», дія платіжних карток установлюється на строк до трьох років, за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» кожні шість місяців. Кожен клієнт, який є внутрішньо переміщеною особою і зареєстрований до 24 лютого 2022 року, має змогу звернутися у будь-яке відділення Ощадбанку по всій території України для проходження фізичної ідентифікації. При собі потрібно мати паспорт громадянина України, основну картку або електронне посвідчення.

Отже, вам не потрібно підтвердити своє право на отримання пенсії, оскільки ідентифікація клієнтів, яким відкрито поточний рахунок в установі акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» не проводиться протягом шести місяців з дня, що настає за днем скасування карантину. На всій території України з 1 липня 2023 року скасовано карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19.Тобто ідентифікація не буде проводиться до 01 січня 2024 року.

— Що робити, коли написав заяву про припинення виплат ВПО, а вони все одно надходять?

— Це питання регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Радимо вам повторно звернутись письмово або телефоном до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг, в залежності, де ви оформлювали виплати ВПО. При зверненні письмово необхідно отримати дату та номер реєстрації вашої заяви на копії вашої заяви.

— Я переселенка, зараз проживаю в Черкаській області. Але на три місяці виїжджала за кордон. Коли повернулася додому, з мене зняли допомогу як ВПО, хоча я приїхала до 20 липня, до вступу в дію нового закону. Чи можна мені відновити виплати?

— Це питання регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Згідно з пунктом 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332, нарахування та виплата допомоги отримувачу припиняється наступного місяця після того, як стало відомо про його повернення до покинутого житла. Також наступного місяця припиняється виплата допомоги, якщо в попередній місяць термін перебування за кордоном перевищив 30 днів поспіль чи більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги (в окремих випадках це може бути 60 та 90 днів, відповідно за наявності обґрунтованих причин). Крім того, виплата припиняється з місяця виїзду особи за кордон на постійне місце проживання.

Отже, при поверненні з-за кордону до 1 серпня 2023 року особа матиме право на допомогу з місяця подання відповідної заяви після повернення, на загальних підставах. На допомогу можна розраховувати з 3 серпня.

— Я одинока пенсioнерка-ВПО. Евакуювалася в Харків із села Пiски-Радькiвськi Iзюмського району. Як отримати грошову допомогу вiд будь-якого іноземного фонду? Допоможіть зареєструватися, бо три місяці чую лиш: «Багато зареєструвалися, запити обробляються, пізніше буде відкрита реєстрація». Пенсія дуже мала. Ніякої допомоги ніде не отримувала.

— Інформацію про благодійні фонди, до яких можуть звернутися внутрішньо переміщені особи по допомогу, можна знайти на порталі «Дія». Варто пам’ятати, що гроші можна отримати лише від однієї міжнародної організації.

Подати заявку на допомогу можна через «єДопомога» або ж безпосередньо у спосіб, який визначає кожна організація. Наприклад, на сайті, через форму чи за номером телефону.

Подати заявку на платформі «єДопомога» можуть внутрішньо переміщені особи, ті, хто перебуває на тимчасово окупованих чи деокупованих територіях, а також ті, хто мешкає у зоні активних бойових дій. Для цього необхідно заповнити просту онлайн-форму та вказати таку інформацію:

• ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше — ідентифікаційний код);

• паспорт громадянина України, ID-картка, посвідка на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини;

• адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання;

• номер телефону;

• IBAN, який необхідний для виплати допомоги на рахунок. IBAN — це міжнародний номер банківського рахунку (від англійського International Bank Account Number). Це номер, що складається з 29 літер та цифр.

Дізнатися ваш IBAN можна у мобільному застосунку або у службі підтримки вашого банку.

Наразі допомогу українцям надають такі міжнародні організації:

Міжнародний Комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста України допомагають малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад, незалежно від того виїхали вони чи залишилися в громаді. Це 2500 грн на особу на місяць.

Додатково реєструватися онлайн чи офлайн для отримання допомоги за цією програмою не потрібно. Кошти надходять на основі інформації, яку передає Міністерство соціальної політики.

Про участь у програмі повідомляють у СМС-повідомленні. Якщо є питання, пов’язані з виплатами, звертайтеся до контактного центру за номером 0 (800) 300-155.

Сайт https://blogs.icrc.org/ua/

Агентство ООН у справах біженців UNHCR

Агентство ООН у справах біженців пропонує допомогу в розмірі 2220 грн протягом трьох місяців на особу тим, хто покинув свої домівки через воєнні дії та зареєструвався як ВПО.

Допомогу можна отримати, якщо ви раніше не отримували кошти від інших міжнародних організацій. Наразі допомогу будуть надавати тим, хто перебрався до Львівської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської чи Запорізької області. З додатковими запитаннями телефонуйте на «гарячу лінію» за номером 0 (800) 307-711.

Сайт https://www.unhcr.org/ua/

Всесвітня продовольча програма ООН

Організація підтримує насамперед родини ВПО. Грошову допомогу у розмірі 2220 грн на особу можна отримувати протягом трьох місяців. Максимальна сума допомоги становить 6600 грн на родину, навіть якщо в ній більше трьох осіб.

Для оформлення грошового переказу необхідно зареєструватися в органах соціального захисту як ВПО, вказати актуальний особистий номер телефону, на який надійде код доступу для реєстрації на програму.

Також потрібно вказати ім’я, прізвище та ідентифікаційний код. Ці дані можна надати самостійно під час реєстрації або ж їх може передати Міністерство соціальної політики.

Сайт https://ukr.reg.scope.wfp.org/ukr/faq

Норвезька рада у справах біженців NRC

Організація також допомагає ВПО, незалежно від місця проживання, та тим, хто лишається у районах, які постраждали від бойових дій. Це 2220 грн для кожного члена родини на один місяць. Загалом виплати надходитимуть три місяці.

Важливо: перший етап онлайн-реєстрації для отримання грошової допомоги від NRC завершений. Про початок другого етапу можна буде дізнатися з повідомлень на офіційній фейсбук-сторінці NRC.

Реєстрація проходить винятково у чат-боті у WhatsApp. Застосунок треба завантажити на смартфон, додати до контактів номер 0 (800) 609-844 і після цього надіслати на нього СМС із текстом «NRC».

Після відправлення повідомлення не закривайте застосунок і дочекайтеся відповіді. Це має бути інформація про організацію та прохання обрати мову. У відповідь надішліть цифру, що відповідає обраному варіанту.

Далі чат-бот надсилатиме повідомлення, на які потрібно відповідати в тому ж діалозі. Своє прізвище, ім’я та по батькові потрібно ввести латиницею, адже система, яка здійснюватиме грошовий переказ, не приймає кирилицю.

Естонська рада у справах біженців

Естонська рада у справах біженців і Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» підтримують українців у таких областях: Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська, Миколаївська, Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська та Кіровоградська.

Тут враховують різні критерії вразливості, зокрема втрату годувальника, втрату житла або його значні руйнування, інвалідність або тяжкий стан здоров’я, одинока мати/батько з неповнолітніми діти тощо.

Сума допомоги становить 2220 грн на одну особу на один або три місяці, що залежить від області. Максимум допомогу можна отримати на 5 членів родини.

Щоб отримати допомогу, необхідно зателефонувати до колцентру за номером 0 (671) 052-803.