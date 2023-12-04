Як забезпечується інклюзивне навчання дітей-переселенців: відповіли на прямій телефонній лінії

Діти, які були змушені змінити місце проживання, також стали частиною інклюзивної системи. Про те, як сьогодні освітяни організують онлайн та офлайн навчання для дітей розповідали фахівчині Директорату дошкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти та науки України:

Алевтина Лотоцька – державний експерт групи дошкільної освіти;

Світлана Нерянова – начальник відділу дошкільної освіти;

Неля Корецька – начальник відділу освіти дітей з особливими потребами.

Сьогодні у багатьох школах навчання відбувається дистанційно. Чи передбачено для дітей з особливими освітніми потребами (ООП) методичні матеріали, які вони можуть використовувати вдома?

Міністерство щорічно готує методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу, зокрема і для дітей з особливими освітніми потребами. Ці рекомендації розміщують на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України. Також на офіційному вебсайті МОН розміщено рекомендації та практичні матеріали щодо особливостей роботи з дітьми з ООП в умовах дистанційного навчання, розроблені працівниками закладів освіти та науковцями Інституту спеціальної педагогіки і психології НАПН України.

Для дітей з особливими освітніми потребами є допоміжні засоби для навчання (спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку), які допомагають таким учням опанувати освітню програму.

Відповідно до Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1289, допоміжні засоби можуть надаватися в тимчасове користування батькам (іншим законним представникам) дитини з ООП або такій особі особисто (у разі її повноліття) на підставі договору про безоплатне користування матеріальними цінностями. Тоді їх можна брати додому для використання під час дистанційного навчання.

А якщо таких засобів немає?

Вони можуть бути закуплені за кошти державної субвенції на підтримку осіб з ООП, яка виділяється щорічно. У 2023 році з державного бюджету виділено 304,6 мільйона гривень. Частково кошти субвенції йдуть на проведення корекційно-розвиткових занять, частково – на придбання спеціальних засобів. 2023-го передбачені кошти лише на корекційні заняття, водночас закупівлю спеціальних засобів можна здійснювати, використовуючи залишки коштів за попередні роки.

Чи є вимоги до облаштування шкільних укриттів з урахуванням потреб дітей з ООП та дітей у візках?

У сучасних умовах питання безпеки учасників освітнього процесу є ключовим пріоритетом для Міністерства освіти та науки України.

МОН реалізує проєкт «Моя фортеця», мета якого створити в закладах освіти безпечні й комфортні інклюзивні укриття із сучасним дизайном. В рамках проєкту розроблено рекомендації щодо облаштування укриттів у закладах освіти та наведено конкретні планувально-архітектурні рішення (https://fortetsia.gov.ua/#dovidnyk).

Є п’ять рівнів підтримки дітей з особливими освітніми потребами. На другому рівні передбачена наявність асистента вчителя, на третьому – асистент учня. Якщо в класі навчаються двоє учнів – один із другим рівнем, другий – із третім рівнем, то в класі має бути двоє спеціалістів?

Так, якщо є така потреба. Якщо ІРЦ прописує це. Тоді, окрім учителя, має бути ще дві людини в класі. Асистент учителя є педагогічним працівником, який працює з усім класом та допомагає вчителю організувати освітній процес, і асистент учня, який працює безпосередньо з дитиною з ООП, цей працівник не є педагогом, він задовольняє соціально-побутові потреби дитини з особливими освітніми потребами.

Чи може інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) визначити третій рівень підтримки, але не прописати потребу в асистенті вчителя?

У нас індивідуалізований підхід. Фахівці ІРЦ виходять із потреб дитини, звісно. Проводиться комплексна оцінка, вивчають усі сторони дитини – рівень розвитку та її можливості. І тоді фахівці ІРЦ визначають необхідність в асистенті вчителя та/або асистенті учня. Фахівці ІРЦ – високопрофесійні спеціалісти, які користуються методиками світового рівня, вони і визначають потреби учнів в освітньому процесі.

Відповідно до законодавства, асистент учителя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня. Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 06.12.2010 № 1205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603, передбачена ставка асистента вчителя на кожен інклюзивний клас. Ця посада запроваджується, навіть якщо в класі з’являється одна така дитина. Асистент учителя працює з усім класом та допомагає вчителю організовувати освітній процес, щоб кожна дитина отримала відповідну увагу. Асистент учня не є працівником закладу освіти, він допускається до закладу освіти для задоволення соціально-побутових потреб дитини з ООП лише за необхідності.

Якщо не вистачає в закладах освіти асистентів вчителя чи асистентів учня, що робити в цьому випадку батькам?

Асистент вчителя – це педагогічна посада. Ним має забезпечити керівник закладу освіти, який відповідає за організацію освітнього процесу. Він здійснює підбір відповідних кадрів. Його завдання – знайти фахівця. Асистент учня – не педагогічна посада, його не вводять до штату закладу освіти. Це послуга супроводу під час інклюзивного навчання. Тобто асистентом учня насамперед має бути соціальний працівник, який пройшов відповідне навчання. І для того, щоб забезпечити такого працівника, батьки дитини з ООП мають звертатися з відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем проживання/перебування. Це є базова соціальна послуга.

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В який період служби мають надати асистента дитини, оскільки багато працівників виїхали за кордон?

Так, на сьогодні є така проблема. Службам соціального захисту важко забезпечити такими працівниками заклади освіти і не в усіх областях здійснюють їх підготовку. Але як тимчасовий вихід із цієї ситуації, у нас, відповідно до чинного законодавства, асистентами учня можуть бути також батьки (інші законні представники) дитини або інша уповноважена ними особа. Вони повинні пройти відповідну підготовку. Є затверджена Типова програма спеціальної підготовки асистента учня (дитини) для тих батьків, які самі будуть виконувати роль асистента учня.

Яка процедура складання та затвердження індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами у школах? Яка роль батьків у цьому процесі?

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) для дітей з особливими освітніми потребами розробляється командою психолого-педагогічного супроводу протягом двох тижнів із початку навчання. Тобто керівник закладу має створити своїм наказом таку команду. До її складу входять всі педагогічні працівники, які працюють із дитиною – педагоги, які викладають предмети, психолог та асистент учителя, вчитель-дефектолог, а також батьки дитини та представники інклюзивно-ресурсного центру. Ця команда складає індивідуальну програму розвитку дитини і батьки обов’язково мають брати участь у цьому процесі. ІПР має бути затверджена керівником закладу лише після погодження (підпису) батьків та всіх учасників команди супроводу.

Мене звати Ярошенко Світлана. Я зверталась попередньо до Державної служби якості освіти (ДСЯО) з приводу порушення інтересів дитини з ООП та якості організації інклюзивного навчання в гімназії N 16 м. Дніпра. Але отримала відмову у проведенні перевірки. Що робити?

Згідно з постановою КМУ від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», Урядом прийнято рішення про припинення проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні».

Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» визначено, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення її якості на відповідній території.

Враховуючи зазначене, Ваше звернення було надіслано за належністю до департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації з проханням організувати навчання Вашої дитини відповідно до вимог чинного законодавства.

Міністерство освіти і науки України не має функцій нагляду та контролю, відповідно до Положення про свою діяльність.

Ми внутрішньо переміщені особи, переїхали з Харкова в село Чернівецької області. Маємо дитину з ООП. Стикнулися з проблемою: шкільний логопед спочатку взагалі не хотів займатися з дитиною, а коли ми звернулись до Департаменту освіти в Чернівцях, на нас почався тиск, щоб ми забрали заяву. Зараз заняття, замість 20 хвилин, тривають лише 10, і нас не пускають на них.

Якщо є питання щодо організації навчання і Ви не можете вирішити їх на рівні адміністрації школи, потрібно письмово звернутися до Департаменту освіти. За організацію інклюзивного навчання безпосередньо несуть відповідальність територіальні органи управління у сфері освіти, які мають діяти в інтересах дитини. Вони можуть ініціювати перевірку і про результати та рішення проінформувати Вас.

Якщо діти з особливими освітніми потребами виїхали за кордон та навчаються дистанційно, то як правильно організувати таке навчання для них?

Діти з ООП, які виїхали за кордон, все одно залишаються учнями закладів освіти, в яких вони навчалися до початку війни. І адміністрація закладу освіти має організувати навчання для таких дітей. Воно може проходити дистанційно. До такого навчання також має бути залучений і асистент учителя, якщо клас був інклюзивним.

Які документи потрібно подати на зарахування дитини з ООП для дистанційного навчання з-за кордону в Україні?

Ті самі, що надаються і в Україні. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016 (далі – Порядок).

У Порядку наведено перелік документів, які додають до заяви про зарахування. Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного класу до заяви про зарахування та зазначених вище документів додається висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Дію висновків, які видавались до війни, продовжено на період дії воєнного стану. Якщо дитина раніше не проходила комплексної оцінки, то передбачено можливість для проходження оцінки в дистанційному форматі. Батьки такої дитини мають зареєструватись на порталі АС ІРЦ і подати заяву. З ними зв’яжуться фахівці ІРЦ і далі, виконуючи їхні вказівки, потрібно буде пройти дистанційно комплексну оцінку. Висновок із цієї системи можна буде роздрукувати або надати до закладу освіти в електронному форматі у зручний спосіб.

Якщо дитина перебуває за кордоном, а асистент учня – в Україні, як відбувається їхнє спілкування?

Асистент учня не може перебувати в іншій країні, оскільки він має забезпечувати соціально-побутові потреби дитини. А от асистент учителя може і повинен забезпечувати навчання дитини, спілкуватися з дитиною дистанційно.

На прямій лінії працювали: Сергій Чернявський та Вікторія Ланецька