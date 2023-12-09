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Идентификация и надбавки к пенсии: в ПФУ ответили на вопросы переселенцев

Идентификация и надбавки к пенсии: в ПФУ ответили на вопросы переселенцев

Кому из пенсионеров из числа ВПЛ нужно пройти идентификацию личности и как подтвердить запись в трудовой книжке, если предприятие оказалось на временно оккупированной территории, как осуществляются выплаты по решению суда и какие размеры надбавок к пенсиям тем, кому исполнилось более 70 лет?

На эти и ряд других вопросов от внутренне перемещенных лиц ответили представители Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

«Горячая линия» для ВПЛ состоялась с участием Елены Болжеларской, начальника управления обслуживания граждан, и Анжелы Немеш, заместителя начальника управления по вопросам выплат.

– Два года проживаю в Днепропетровской области, переселенка. Недавно мне исполнилось 80. Обещали 570 гривен надбавки. В какой сумме дается прибавка к пенсии тем, кому исполнилось 70 лет и более?

– В соответствии с пунктом 8 постановления Кабинета Министров Украины (КМУ) от 24 февраля 2023 года № 168 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году», предусмотрено с 1 марта 2023 года проиндексированный размер ежемесячной компенсационной выплаты лицам:

  • которым исполнилось 70 лет до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 гривен;
  • которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста – в размере до 456 гривен;
  • которым исполнилось 80 лет и старше, установлено в размере до 570 гривен.

– Предприятие, где я работал, находится на временно оккупированной территории. Как с него рассчитаться, чтобы стать пенсионером?

– В соответствии со статьей 4 Закона Украины от 15 марта 2022 г. в соответствии со статьей 4 Закона Украины от 15 марта 2022 г. года №2136-IX “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения”, трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника.

Реализацию государственной политики в сфере занятости населения осуществляет Государственная служба занятости. Вам нужно самостоятельно подавать заявление в центр занятости об одностороннем расторжении трудовых отношений (договора/контракта).

В отделах обслуживания граждан Пенсионного фонда, если это нужно, можно взять справку о вашей трудовой деятельности (данные из Реестра застрахованных лиц, где есть информация, в соответствии с предоставленной предприятием отчетностью). Это справки ОК-5, ОК-7 или Приложение 9 о трудовом и страховом стаже с 2004 года. Также эти справки можно заказать через вебпортал электронных услуг (portal.pfu.gov). ua).

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– Я переселенка из Лисичанска Луганской области. Недавно скончался мой муж. Обращалась в Пенсионный фонд, чтобы перейти на его пенсию. Там сказали, что необходима справка с последнего места работы. Но он много лет не работал. Трудовая книга осталась на временно оккупированной территории. Остальные документы подали в сентябре. До сих пор не получил перечисленный размер пенсий.

– Вам было отказано в переходе с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” в связи с тем, что вы не предоставили документы, подтверждающие регистрацию по одному адресу с умершим кормильцем. Если вас не устроит принятое решение, вопрос может рассматриваться в судебном порядке.

Елена Болжеларская, начальника управления обслуживания граждан

Елена Болжеларская

– Моя мама имеет статус ВПЛ, получает пенсию через Приватбанк. Находится в Киеве. Нужно ли проходить идентификацию, чтобы продолжать получать пенсию?

– Если Вашей маме не остановлена выплата пенсии и она получает ее через КБ “Приватбанк” и является ВПЛ, зарегистрированной после 24 февраля 2022 года, то идентификацию ей проходить не нужно.

Идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через АО «Ощадбанк» или кому выплата пенсии была приостановлена.

– Подавал документы на назначение пенсии и получил отказ. Суд принял решение пересмотреть этот отказ

– Предоставленные Вами документы были рассмотрены и в назначении пенсии отказано в связи с отсутствием необходимого льготного стажа. Вы подали заявление о назначении пенсии по возрасту на льготных условиях в 56 лет.

Согласно предоставленным документам, ваш страховой стаж составляет 38 лет 7 месяцев 15 дней, в том числе льгот ый стаж по Списку 1 составляет 2 года 7 месяцев 26 дней и льготный стаж на подземных работах составляет 1 год 10 месяцев 5 дней. Всего льготный стаж 4 года 6 месяцев, а необходимо 10.

– Переселенец, проживаю в Полтавской области. Оформил здесь пенсию по возрасту. Из-за правки в трудовой книжке мне не засчитали почти 8 лет. Поскольку предприятия расположены на временно оккупированной территории, нет возможности получить подтверждение из архива. Как можно подтвердить, что запись в трудовой книжке правильная?

– Согласно Порядку подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсии при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, при отсутствии документов об имеющемся стаже работы и невозможности их получения в связи с чрезвычайными ситуациями, стаж работы, дающий право на пенсию, устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, знавших вас по совместной работе на одном предприятии. Для этого следует обратиться в любой отдел обслуживания граждан Пенсионного фонда. Свидетель должен предоставить документы: паспорт, идентификационный код и трудовую книжку. Период, который необходимо подтвердить, должен совпадать с записью в трудовой книжке свидетелей. Документы направляются на рассмотрение комиссии. Если период записи стажа в трудовой книжке подтвердится, назначение/перерасчет пенсии будет произведен с даты подачи заявления в Пенсионный фонд.

– Моя мама инвалид I группы, из Краматорска. Ей приостановили выплату пенсии. Отказалась от идентификационного номера. В Пенсионном фонде объясняют это необходимостью пройти верификацию.

– Если у Вас произошли изменения в документах, по которым Вашей маме была назначена и выплачивается пенсия, то об этом необходимо уведомить органы Пенсионного фонда (статья 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

В соответствии с Положением об организации приема и обслуживания лиц, обращающихся в органы Пенсионного фонда Украины, для лиц с инвалидностью 1 группы для подачи заявления организуется выездной прием специалистов Пенсионного фонда.

При приеме специалист сканирует оригиналы документов (паспорт с отметкой об отказе от РНОКПП или справку из Государственной налоговой службы).

Также для подачи документов можно воспользоваться средствами веб-портала (portal.pfu.gov.ua) с использованием электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

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– Я пенсионер по возрасту, ВПЛ. Проживаю в Волынской области. Пенсию начал получать в 2018 году. До оккупации жил в Херсонской области. Письменно обращался в Главное управление Пенсионного фонда из-за того, что не устраивает размер пенсии. Результата не получил. Думаю обращаться в суд о пересмотре размера пенсии. Необходимые документы собрал. Может ли все же попытаться еще обратиться в Главное управление Фонда в Волынской области? Какие мои действия?

– Дополнительные документы, которые Вы собрали, необходимо подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины (действует экстерриториальный принцип). По предоставленным документам в течение 10 дней будет принято решение. Если он Вас не устроит, вопрос может рассматриваться в судебном порядке.

– Моя бабушка переехала из Каховки Херсонской области в Италию. Пенсионная карточка была привязана к ее номеру телефона, к которому нет доступа. Срок действия карты истек и ее заблокировали. За границей она недействительна. Как восстановить эту карту?

– С этим вопросом следует обратиться в банк, в котором бабушка оформляла карту для выплат. Органами Пенсионного фонда пенсионные выплаты направляются на счет, указанный в заявлении.

– С 2022 года я внутренне перемещенное лицо из Донецкой области. Где мне пройти идентификацию?

– Идентификацию можно пройти в любом сервисном центре Украины с оригиналом паспорта и идентификационного кода.

Лица, временно проживающие за границей, к заявлению о назначении (возобновлении) пенсии добавляют копии документов о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации их временного проживания/нахождения за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины, или нотариально .

Если лицо не может воспользоваться этими методами, то идентификацию можно пройти средствами веб-портала Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua), нажав «Заявка на идентификацию лица с помощью видеоконференцсвязи».

Портал электронных услуг

– Нам несколько месяцев платили в оккупации пенсию, а потом перестали. Выплатят ли за период, когда мы не получали пенсию и продолжат ли выплаты в Украине, когда мы уедем с временно оккупированной территории?

– Как и другим пенсионерам, которые находятся на оккупированных территориях – всем выплаты начисляются и сохраняются. После деоккупации или как только приедете на подконтрольную Украине территорию, нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда за возобновлением выплат, и Вам будет выплачена пенсия за весь невыплаченный период.

– Вам звонит инвалид 3-й группы. Получила статус ВПЛ до февраля 2022 года. Нужно ли проходить идентификацию?

– Идентификацию можно пройти в любом сервисном центре Украины с оригиналом паспорта и идентификационного кода.

Лица, временно проживающие за границей, к заявлению о назначении (возобновлении) пенсии, добавляют копии документов о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации их временного проживания/пребывания за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины, или нотариально.

Анжела Немеш, заместитель начальника управления по вопросам выплат

Анжела Немеш

Если лицо не может воспользоваться этими методами, то идентификацию можно пройти через веб-портал Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua), нажав “Заявка на идентификацию лица с помощью видеоконференцсвязи”.

– Я пенсионер из Луганской области. Есть решение суда, согласно которому Пенсионный фонд должен выплатить мне средства за предыдущие годы. Когда эти средства можно получить?

– Порядок выплаты задолженности осуществляется в соответствии с постановления № 1165 КМУ от 10 ноября 2021 года “Об утверждении Порядка выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), не выплаченных за период до месяца возобновления их выплаты, внутренне перемещенным лицам и отказавшимся в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 12 Закон, предусматривающей, что задолженность пенсии в т. ч. по решению суда учитывается в Пенсионном фонде. На выплаты задолженности ежегодно выделяются денежные средства из государственного бюджета Украины. Это отдельная бюджетная программа. В этом году, согласно выделенным бюджетным назначениям, частично выплачены средства по решениям органов Пенсионного фонда об учете задолженности за 2021 и 2022 годы.

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– Мне 69 лет. Получаю пенсию. Что делать, если не учтен весь страховой стаж?

– Для уяснения этого вопроса необходимо обратиться в Пенсионный фонд любым удобным способом с просьбой учесть стаж с указанными периодами работы. По данным пенсионного дела Вам будет предоставлен ответ.

Если Вас не устроит принятое решение, вопрос может рассматриваться в судебном порядке.

– Мне больше 70 лет. Проживаю в Винницкой области. Не получаю 300 гривен надбавки к пенсии. В чем может быть причина?

– В соответствии с пунктом 8 постановления КМУ №168 “Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году” от 24 февраля 2023 года, предусмотрено с 1 марта 2023 года проиндексированный размер ежемесячной компенсационной выплаты лицам, которым исполнилось 70 лет до достижения 75-летнего возраста, в размере до 300 гривен.

С данным вопросом Вы можете обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда и получить разъяснение или зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг (portal.pfu.gov.ua) и посмотреть составляющие Вашей пенсии.

Также можно узнать информацию по номеру контакт-центра Пенсионного фонда в Винницкой области: 0800-219-108.

– Я работающий пенсионер со статусом ВПЛ. Как сделать перерасчет пенсии за два года?

– Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», перерасчет пенсии производится не ранее чем через два года после назначения или предварительного перерасчета.

Заявление вы можете подать любым удобным способом:

  • лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;
  • средствами вебпортала (portal.pfu.gov.ua) с использованием электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи;
  • средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (портал Дiя) с использованием электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

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– Моя мама во время выезда из Донецкой области оставила дома карточку Ощадбанка, на которую получала пенсию. С мая 2023 года находится в Германии. В консульстве прошла идентификацию. Как сообщить Пенсионному фонду о том, что картой нет возможности пользоваться и будет ли начисляться на нее в дальнейшем пенсия?

– С этим вопросом следует обращаться в банк, в котором Ваша мама оформляла карту для выплат. Органами Пенсионного фонда пенсионные выплаты направляются на счет, указанный в заявлении.

В период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, заявление о возобновлении пенсии и копии документов о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации ее временного проживания/нахождения за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением или нотариально, можно прислать средствами почтовой связи. Также можно воспользоваться услугами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua) с использованием квалифицированной электронной подписи.

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