Идентификация и надбавки к пенсии: в ПФУ ответили на вопросы переселенцев

На эти и ряд других вопросов от внутренне перемещенных лиц ответили представители Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

«Горячая линия» для ВПЛ состоялась с участием Елены Болжеларской, начальника управления обслуживания граждан, и Анжелы Немеш, заместителя начальника управления по вопросам выплат.

– Два года проживаю в Днепропетровской области, переселенка. Недавно мне исполнилось 80. Обещали 570 гривен надбавки. В какой сумме дается прибавка к пенсии тем, кому исполнилось 70 лет и более?

– В соответствии с пунктом 8 постановления Кабинета Министров Украины (КМУ) от 24 февраля 2023 года № 168 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году», предусмотрено с 1 марта 2023 года проиндексированный размер ежемесячной компенсационной выплаты лицам:

которым исполнилось 70 лет до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 гривен;

которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста – в размере до 456 гривен;

которым исполнилось 80 лет и старше, установлено в размере до 570 гривен.

– Предприятие, где я работал, находится на временно оккупированной территории. Как с него рассчитаться, чтобы стать пенсионером?

– В соответствии со статьей 4 Закона Украины от 15 марта 2022 г. в соответствии со статьей 4 Закона Украины от 15 марта 2022 г. года №2136-IX “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения”, трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника.

Реализацию государственной политики в сфере занятости населения осуществляет Государственная служба занятости. Вам нужно самостоятельно подавать заявление в центр занятости об одностороннем расторжении трудовых отношений (договора/контракта).

В отделах обслуживания граждан Пенсионного фонда, если это нужно, можно взять справку о вашей трудовой деятельности (данные из Реестра застрахованных лиц, где есть информация, в соответствии с предоставленной предприятием отчетностью). Это справки ОК-5, ОК-7 или Приложение 9 о трудовом и страховом стаже с 2004 года. Также эти справки можно заказать через вебпортал электронных услуг (portal.pfu.gov). ua).

– Я переселенка из Лисичанска Луганской области. Недавно скончался мой муж. Обращалась в Пенсионный фонд, чтобы перейти на его пенсию. Там сказали, что необходима справка с последнего места работы. Но он много лет не работал. Трудовая книга осталась на временно оккупированной территории. Остальные документы подали в сентябре. До сих пор не получил перечисленный размер пенсий.

– Вам было отказано в переходе с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” в связи с тем, что вы не предоставили документы, подтверждающие регистрацию по одному адресу с умершим кормильцем. Если вас не устроит принятое решение, вопрос может рассматриваться в судебном порядке.

– Моя мама имеет статус ВПЛ, получает пенсию через Приватбанк. Находится в Киеве. Нужно ли проходить идентификацию, чтобы продолжать получать пенсию?

– Если Вашей маме не остановлена выплата пенсии и она получает ее через КБ “Приватбанк” и является ВПЛ, зарегистрированной после 24 февраля 2022 года, то идентификацию ей проходить не нужно.

Идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через АО «Ощадбанк» или кому выплата пенсии была приостановлена.

– Подавал документы на назначение пенсии и получил отказ. Суд принял решение пересмотреть этот отказ

– Предоставленные Вами документы были рассмотрены и в назначении пенсии отказано в связи с отсутствием необходимого льготного стажа. Вы подали заявление о назначении пенсии по возрасту на льготных условиях в 56 лет.

Согласно предоставленным документам, ваш страховой стаж составляет 38 лет 7 месяцев 15 дней, в том числе льгот ый стаж по Списку 1 составляет 2 года 7 месяцев 26 дней и льготный стаж на подземных работах составляет 1 год 10 месяцев 5 дней. Всего льготный стаж 4 года 6 месяцев, а необходимо 10.

– Переселенец, проживаю в Полтавской области. Оформил здесь пенсию по возрасту. Из-за правки в трудовой книжке мне не засчитали почти 8 лет. Поскольку предприятия расположены на временно оккупированной территории, нет возможности получить подтверждение из архива. Как можно подтвердить, что запись в трудовой книжке правильная?

– Согласно Порядку подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсии при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, при отсутствии документов об имеющемся стаже работы и невозможности их получения в связи с чрезвычайными ситуациями, стаж работы, дающий право на пенсию, устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, знавших вас по совместной работе на одном предприятии. Для этого следует обратиться в любой отдел обслуживания граждан Пенсионного фонда. Свидетель должен предоставить документы: паспорт, идентификационный код и трудовую книжку. Период, который необходимо подтвердить, должен совпадать с записью в трудовой книжке свидетелей. Документы направляются на рассмотрение комиссии. Если период записи стажа в трудовой книжке подтвердится, назначение/перерасчет пенсии будет произведен с даты подачи заявления в Пенсионный фонд.

– Моя мама инвалид I группы, из Краматорска. Ей приостановили выплату пенсии. Отказалась от идентификационного номера. В Пенсионном фонде объясняют это необходимостью пройти верификацию.

– Если у Вас произошли изменения в документах, по которым Вашей маме была назначена и выплачивается пенсия, то об этом необходимо уведомить органы Пенсионного фонда (статья 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

В соответствии с Положением об организации приема и обслуживания лиц, обращающихся в органы Пенсионного фонда Украины, для лиц с инвалидностью 1 группы для подачи заявления организуется выездной прием специалистов Пенсионного фонда.

При приеме специалист сканирует оригиналы документов (паспорт с отметкой об отказе от РНОКПП или справку из Государственной налоговой службы).

Также для подачи документов можно воспользоваться средствами веб-портала (portal.pfu.gov.ua) с использованием электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

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– Я пенсионер по возрасту, ВПЛ. Проживаю в Волынской области. Пенсию начал получать в 2018 году. До оккупации жил в Херсонской области. Письменно обращался в Главное управление Пенсионного фонда из-за того, что не устраивает размер пенсии. Результата не получил. Думаю обращаться в суд о пересмотре размера пенсии. Необходимые документы собрал. Может ли все же попытаться еще обратиться в Главное управление Фонда в Волынской области? Какие мои действия?

– Дополнительные документы, которые Вы собрали, необходимо подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины (действует экстерриториальный принцип). По предоставленным документам в течение 10 дней будет принято решение. Если он Вас не устроит, вопрос может рассматриваться в судебном порядке.

– Моя бабушка переехала из Каховки Херсонской области в Италию. Пенсионная карточка была привязана к ее номеру телефона, к которому нет доступа. Срок действия карты истек и ее заблокировали. За границей она недействительна. Как восстановить эту карту?

– С этим вопросом следует обратиться в банк, в котором бабушка оформляла карту для выплат. Органами Пенсионного фонда пенсионные выплаты направляются на счет, указанный в заявлении.

– С 2022 года я внутренне перемещенное лицо из Донецкой области. Где мне пройти идентификацию?

– Идентификацию можно пройти в любом сервисном центре Украины с оригиналом паспорта и идентификационного кода.

Лица, временно проживающие за границей, к заявлению о назначении (возобновлении) пенсии добавляют копии документов о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации их временного проживания/нахождения за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины, или нотариально .

Если лицо не может воспользоваться этими методами, то идентификацию можно пройти средствами веб-портала Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua), нажав «Заявка на идентификацию лица с помощью видеоконференцсвязи».

– Нам несколько месяцев платили в оккупации пенсию, а потом перестали. Выплатят ли за период, когда мы не получали пенсию и продолжат ли выплаты в Украине, когда мы уедем с временно оккупированной территории?

– Как и другим пенсионерам, которые находятся на оккупированных территориях – всем выплаты начисляются и сохраняются. После деоккупации или как только приедете на подконтрольную Украине территорию, нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда за возобновлением выплат, и Вам будет выплачена пенсия за весь невыплаченный период.

– Вам звонит инвалид 3-й группы. Получила статус ВПЛ до февраля 2022 года. Нужно ли проходить идентификацию?

– Идентификацию можно пройти в любом сервисном центре Украины с оригиналом паспорта и идентификационного кода.

Лица, временно проживающие за границей, к заявлению о назначении (возобновлении) пенсии, добавляют копии документов о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации их временного проживания/пребывания за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины, или нотариально.

Если лицо не может воспользоваться этими методами, то идентификацию можно пройти через веб-портал Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua), нажав “Заявка на идентификацию лица с помощью видеоконференцсвязи”.

– Я пенсионер из Луганской области. Есть решение суда, согласно которому Пенсионный фонд должен выплатить мне средства за предыдущие годы. Когда эти средства можно получить?

– Порядок выплаты задолженности осуществляется в соответствии с постановления № 1165 КМУ от 10 ноября 2021 года “Об утверждении Порядка выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), не выплаченных за период до месяца возобновления их выплаты, внутренне перемещенным лицам и отказавшимся в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 12 Закон, предусматривающей, что задолженность пенсии в т. ч. по решению суда учитывается в Пенсионном фонде. На выплаты задолженности ежегодно выделяются денежные средства из государственного бюджета Украины. Это отдельная бюджетная программа. В этом году, согласно выделенным бюджетным назначениям, частично выплачены средства по решениям органов Пенсионного фонда об учете задолженности за 2021 и 2022 годы.

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– Мне 69 лет. Получаю пенсию. Что делать, если не учтен весь страховой стаж?

– Для уяснения этого вопроса необходимо обратиться в Пенсионный фонд любым удобным способом с просьбой учесть стаж с указанными периодами работы. По данным пенсионного дела Вам будет предоставлен ответ.

Если Вас не устроит принятое решение, вопрос может рассматриваться в судебном порядке.

– Мне больше 70 лет. Проживаю в Винницкой области. Не получаю 300 гривен надбавки к пенсии. В чем может быть причина?

– В соответствии с пунктом 8 постановления КМУ №168 “Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году” от 24 февраля 2023 года, предусмотрено с 1 марта 2023 года проиндексированный размер ежемесячной компенсационной выплаты лицам, которым исполнилось 70 лет до достижения 75-летнего возраста, в размере до 300 гривен.

С данным вопросом Вы можете обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда и получить разъяснение или зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг (portal.pfu.gov.ua) и посмотреть составляющие Вашей пенсии.

Также можно узнать информацию по номеру контакт-центра Пенсионного фонда в Винницкой области: 0800-219-108.

– Я работающий пенсионер со статусом ВПЛ. Как сделать перерасчет пенсии за два года?

– Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», перерасчет пенсии производится не ранее чем через два года после назначения или предварительного перерасчета.

Заявление вы можете подать любым удобным способом:

лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;

средствами вебпортала (portal.pfu.gov.ua) с использованием электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи;

средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (портал Дiя) с использованием электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

– Моя мама во время выезда из Донецкой области оставила дома карточку Ощадбанка, на которую получала пенсию. С мая 2023 года находится в Германии. В консульстве прошла идентификацию. Как сообщить Пенсионному фонду о том, что картой нет возможности пользоваться и будет ли начисляться на нее в дальнейшем пенсия?

– С этим вопросом следует обращаться в банк, в котором Ваша мама оформляла карту для выплат. Органами Пенсионного фонда пенсионные выплаты направляются на счет, указанный в заявлении.

В период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, заявление о возобновлении пенсии и копии документов о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации ее временного проживания/нахождения за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением или нотариально, можно прислать средствами почтовой связи. Также можно воспользоваться услугами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua) с использованием квалифицированной электронной подписи.