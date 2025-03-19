– Голубці допоможуть урізноманітнити пісний стіл. І той, хто їх одного разу спробує, буде готувати часто. Попри відсутність м’яса, страва виходить напрочуд смачною і ситною, – каже пані Людмила.
Інгредієнти:
- капуста білокачанна – 1 великий качан,
- рослинна олія – 40 мл,
- сіль – пів чайної ложки,
- вода – 500 мл,
- томатна паста – 1-1,5 ст. л.
Для начинки:
- рисова крупа – 500 г,
- цибуля – 4-5 шт.,
- рослинна олія – 50 мл,
- томатна паста – 1-2 ст. л.,
- вода – 300 мл,
- суміш перців – за смаком,
- духмяні трави – 1 ч. л.
Приготування:
Вирізати качан з капусти і опустити її в окріп. Потім легенько виделкою відділяти листя і викладати на тацю.
Рис промити в кількох водах та опустити в окріп, накривши кришкою. Дати кілька хвилин покипіти і вимкнути плиту.
Для начинки – мілко нарізати цибулю та обсмажити її з рослинною олією. Додати томатну пасту та ще хвилину-дві смажити, помішуючи.
Цибулю додати до підготовленого рису. Туди ж покласти перець, трави, та сіль. Все добре перемішати.
Беремо листя капусти, кладемо на них начинку і загортаємо конвертиком чи кульочком – хто як звик.
Дно каструлі встеляємо капустяним листям. Потім викладаємо голубці.
У воді розводимо томатну пасту, рослинну олію та сіль і цією сумішшю заливаємо голубці. Це за смаком. Можна томатну пасту не додавати, тоді голубці будуть світлими.
Зверху голубці прикриваємо також капустяним листям. Накриваємо кришкою і ставимо на вогонь. Як закиплять, робимо вогонь меншим, щоб вони мліли. Або ж готуємо в духовці протягом 40-50 хвилин.
Але треба пам’ятати, що Великий піст – це не тільки відмова від скоромної їжі. Це час духовного вдосконалення, час добрих вчинків та щирого серця.
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