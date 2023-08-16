На Одещині поліцейський на смерть збив літню жінку

81-річна жінка отримала смертельні травми в результаті аварії, яка сталася вранці 16 серпня 2023 року у Білгороді-Дністровському – на неї наїхав поліцейський. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеської області.

Встановлено, що співробітник правоохоронного органу, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, скоїв наїзд на пенсіонерку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також працює у поліції. Потерпілу доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла.

Обох поліцейських відсторонили від виконання службових обов’язків. Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, його буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, щокількох осіб, які можуть бути причетні до схеми автомобільних підстав на дорогах, викрили в Одесі. Вони імітували аварії так, аби жертва вважала себе винною, та пропонували залагодити провину за гроші.

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