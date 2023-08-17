Магнітні бурі: яким буде четвер, 17 серпня

За прогнозами вчених, сьогодні, 17 серпня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Крім того, ця магнітна буря може сильно затягнутися. За попередніми даними, шторм триватиме щонайменше 3 дні.
В Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України повідомляють, що 17 та 18 серпня магнітна буря буде також на рівні 4 балів.
Однак не можна виключати, що згодом потужність шторму посилиться. Тому слідкуйте за нашими щоденними прогнозами.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур деякі можуть виявити у себе такі симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість та сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань.
Як захистити себе в небезпечні дні
- здорово та повноцінно харчуйтеся, пийте достатньо води,
- гуляйте на свіжому повітрі (але не під палючим сонцем),
- не перевтомлюйтесь фізично та емоційно,
- відмовтеся від алкоголю, куріння, енергетиків,
- обмежте вживання кави, міцного чаю,
- важливі справи краще перенесіть на інші дні.