«єВідновлення»: як подати заявку на компенсацію пошкодженого житла

Редакция «Одесской жизни» напоминает, что через программу «єВідновлення» от государства можно получить деньги на ремонт жилья, пострадавшего или разрушенного из-за войны. Помощь выделяют на закупку стройматериалов и ремонтные работы. Ниже инструкция, как и куда подать заявку на компенсацию.

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З чого почати?

У додатку «Дія» увійдіть у меню «Послуги» та знайдіть розділ «єВідновлення». Відкрийте меню «Повідомити про пошкоджене майно» та вкажіть:

свої особисті дані (паспорт та ідентифікаційний код);

дані про пошкоджений об’єкт (адресу, фото та опис пошкоджень).

Поверніться в меню «Послуги», відкрийте розділ «ЄВідновлення» та виберіть пункт «Подати заяву на виплату». Ознайомтеся з умовами та натисніть кнопку «Зрозуміло». На екрані з’явиться адреса прописки. Перевірте дані та натисніть кнопку «Подати заяву». Знову ознайомтеся з інформацією, яка з’явиться на екрані. Якщо ви погоджуєтесь з умовами, натисніть «Почати».

Заповнюємо анкету

Тепер в онлайн-формі вкажіть, чи раніше ви робили ремонт у пошкодженому житлі: «Так, повний», «Так, частковий» або «Ні, ремонт не проводили».

Виберіть, до якої пільгової категорії ви належите: захисник України, родич загиблого захисника, багатодітна сім’я, люди з інвалідністю І чи II групи, немає пільгової категорії. Натисніть «Далі».

Введіть свої контактні дані: номер телефону або адресу електронної пошти та рахунок банківської картки. Знову перевірте вказані дані та натисніть кнопку «Надіслати».

Далі з вами зв’яжеться спеціальна комісія, щоб домовитись про огляд житла. Це необхідно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду «Дія» повідомить вас про рішення комісії. Щоб отримати грошову компенсацію на відновлення житла, вам потрібно відкрити спеціальний рахунок «ЄВідновлення» в одному з банків — учасників програми: Монобанк, ПриватБанк, А Банк, ПУМБ та Sense bank. Зробити це можна у банківському додатку або у найближчому відділенні банку.

ВАЖЛИВО! Отримані гроші слід використати протягом 12 місяців з дня надходження. На поновлення одного об’єкта виділяють не більше 200 тисяч гривень.

Хто може розраховувати на допомогу від «єВідновлення»?

Державна програма «єВідновлення» доступна лише для українців, чиї будинки було пошкоджено внаслідок бойових дій. Для тих, чиї будинки повністю зруйновані та не підлягають відновленню, уряд розробляє іншу програму компенсації. Насамперед фінансову допомогу отримають:

учасники бойових дій;

сім’ї загиблих військовослужбовців;

мобілізовані українці;

багатодітні сім’ї;

опікуни та патронатні вихователі дітей-сиріт;

люди з інвалідністю І та II груп.

Допомога не доступна тим, хто потрапив під державні санкції, погрожував національній безпеці, а також родичам таких осіб.

Допомога від благодійних організацій

Одесити діляться власним досвідом та повідомляють, що деякі міжнародні організації приймають заявки на допомогу з ремонтом житла, що постраждав після російських атак:

Міжнародна організація з міграції (МОМ) запускає програму для ремонту приватних житлових будинків, які отримали легкі та середні ушкодження у південних та північно-східних областях України. Щоб дізнатися детальну інформацію, телефонуйте: 0 (800) 21-50-15, у будні з 9.00 до 17.00 .

Французька гуманітарна організація ACTED пропонує грошову допомогу українцям, які постраждали через війну, в тому числі і на заміну вікон та дверей. Подробиці можна дізнатися за телефонами: 0(800) 33-45-89 або 0(800) 33-69-36, у будні з 9.00 до 16.00 .

Міжнародний благодійний фонд Caritas Ukraine також може допомогти індивідуально тим, хто потрапив у складну життєву ситуацію. Телефон гарячої лінії: 0 (800) 33-67-34 .

Міжнародні організації приймають заявки у індивідуальному порядку. Багато залежить від соціального стану та життєвої ситуації, в якій ви знаходитесь, а також від наявності у фондів коштів та програм допомоги.

Допомога від міськради

Щоб отримати компенсацію з міського бюджету Одеси на заміну віконних блоків та металевих дверей, необхідно звернутися до районної адміністрації, обслуговуючих компаній чи ЦНАП за номерами 15-35 та (048) 705-55-55.