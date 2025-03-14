Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Вакцина ПЕНТА-Hib – це комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В і гемофільної інфекції у дітей першого року життя. Ці захворювання можуть бути смертельно небезпечними, тому безкоштовна вакцинація проти них в Україні передбачена Календарем профілактичних щеплень.

Доставку вакцин організовано відділом імунопрофілактики ЦКПХ і розподілено на спеціалізованому транспорті з ретельним дотриманням правил «холодового ланцюга» під керівництвом регіональної координаторки з імунізації Людмили Самойленко.

Безкоштовні щеплення можна зробити в державних медичних закладах або приватних клініках, які уклали угоду з НСЗУ Національна служба здоров’я України.

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