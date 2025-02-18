Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За даними моніторингу епідемічний процес з грипу та ГРВІ в області відповідає середньому рівню інтенсивності. А показник на 100 тисяч населення перевищив епідемічний поріг на 3%.

Загалом за тиждень захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 7,8%, найбільше хворіють діти 5-14 років. 271 людину в області госпіталізовано.

На дистанційне навчання в регіоні переведено 1389 класів у 110 школах, 5 закладів профтехосвіти, 3 групи в садочках переведено на онлайн-формат.



За даними медиків, зростанню епідемічного процесу сприяє активне поширення серед населення вірусів грипу типу А – 64% і В – 36%.

У понеділок в Одесі на карантин закрили одну школу і 144 класи. За словами керівника міського департаменту освіти і науки Олени Буйневич, загальний карантин із закриттям усіх закладів освіти медики оголошують у разі перевищення епідпорогу.

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