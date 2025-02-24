За останній тиждень зареєстрували 4807 випадків ГРВІ та грипу, з яких 68% припадає на дітей до 17 років. Випадків COVID-19 в Одесі не зафіксували. Також протягом тижня 58 осіб звернулися з гострими кишковими інфекціями, серед них 62,1% – діти.

Кількість підозр на кашлюк склала чотири випадки, що на 15 менше, ніж тижнем раніше. Дифтерію, кір, краснуху та правець в Одесі минулого тижня не реєстрували. Загалом епідемічна ситуація у місті залишається контрольованою.Раніше ми повідомляли, що китайський вірус вже в Україні: чи варто боятися нової епідемії?