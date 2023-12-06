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На Дерибасівський засяяла чарівними вогниками велика ялинка (фоторепортаж)

На Дерибасівський засяяла чарівними вогниками велика ялинка (фоторепортаж)

Заради нашої Перемоги!.. Заради щасливого життя українців!.. На честь хлопців і дівчат, що боронять нашу землю!..

Можна було, мабуть, називати й інші наші мрії та бажання, коли ялинка на Дерибасівський в Одесі засяяла чарівними вогниками в День святого Миколая.

Главная елка. Котова

Але святий Миколай мудрий, він говорив про головне, і всі, хто зібрався на головній вулиці міста в цей вечір, аплодували кожному його слову. Бо ж головна мрія в нас дійсно одна-єдина…

Як же чекали діти й дорослі можливості привітати Святого Миколая! А ще — тої миті, коли він дозволить засяяти чарівним вогникам на ялинці — під звуки живого оркестру.

Главная елка. Котова
Главная елка. Котова
Главная елка. Котова

І ось засяяла нещодавно змонтована ялинка  — так само, як і рік тому, на тому ж місці, з тією ж головною мрією.

І здавалось, що чарівними вогники на ялинці вважають не тільки діти, а й дорослі. Бо ж сьогодні День Святого Миколая!..

Главная елка. Котова
Главная елка. Котова
Главная елка. Котова

Засяяла ялинка вогнями-стрічками у кольорах українського прапора, а ще — вогниками-орнаментами, а ще — нашою гарячою надією на Перемогу!..

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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