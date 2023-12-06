На Дерибасівський засяяла чарівними вогниками велика ялинка (фоторепортаж)

Можна було, мабуть, називати й інші наші мрії та бажання, коли ялинка на Дерибасівський в Одесі засяяла чарівними вогниками в День святого Миколая.

Але святий Миколай мудрий, він говорив про головне, і всі, хто зібрався на головній вулиці міста в цей вечір, аплодували кожному його слову. Бо ж головна мрія в нас дійсно одна-єдина…

Як же чекали діти й дорослі можливості привітати Святого Миколая! А ще — тої миті, коли він дозволить засяяти чарівним вогникам на ялинці — під звуки живого оркестру.

І ось засяяла нещодавно змонтована ялинка — так само, як і рік тому, на тому ж місці, з тією ж головною мрією.

І здавалось, що чарівними вогники на ялинці вважають не тільки діти, а й дорослі. Бо ж сьогодні День Святого Миколая!..

Засяяла ялинка вогнями-стрічками у кольорах українського прапора, а ще — вогниками-орнаментами, а ще — нашою гарячою надією на Перемогу!..

Фото: Марія Котова