Дві ялинки у Міському саду Одеси прикрашені іграшками-символами (фоторепортаж)

Ці дві ялиночки у самому серці Одеси — Міському саду — стоять поруч. Вони такі маленькі, такі тендітні, особлива одна з них… А от тепер їх можна побачити здалеку, бо прикрашені вони іграшками в кольорах українського прапора, хоча кожна з них — як окрема історія…
«Одеське життя» вже повідомляло, що у Міському саду Одеси шостого грудня, в День святого Миколая та День ЗСУ, учні Одеси прикрашали ялинки.
Ці прикраси діти зробили власноруч. Тому чи не кожна іграшка — ексклюзив…
Діти війни перетворили ялиночки на символи двох наших свят — Дня Святого Миколая та Дня ЗСУ. Тому, мабуть, й назва них така — висока і символічна — «ялинки єднання».
Жовто-блакитні голуби, янголи, серця… Мабуть, й іграшками назвати це складно. Бо ж кожна прикраса на ялинкових гілочках — теж як символ.
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Це як пронизлива розповідь про надію і віру у Перемогу, як образ наших мрій та сподівань… Ви ж тільки придивіться, з якою любов’ю зроблена кожна з прикрас!
Легкий вітерець грається з ялинковими гілками, і кожна прикраса немов стає живою…
«Ми всі об’єдналися заради Перемоги», — сказала президент Парламенту старшокласників Хаджибейського району Каріна Товпіга, коли ялинки тільки прикрашали.
Заради Перемоги… Заради самого життя і свободи…
Фото: Марія Котова