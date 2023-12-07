Дві ялинки у Міському саду Одеси прикрашені іграшками-символами (фоторепортаж)

«Одеське життя» вже повідомляло, що у Міському саду Одеси шостого грудня, в День святого Миколая та День ЗСУ, учні Одеси прикрашали ялинки.

Ці прикраси діти зробили власноруч. Тому чи не кожна іграшка — ексклюзив…

Діти війни перетворили ялиночки на символи двох наших свят — Дня Святого Миколая та Дня ЗСУ. Тому, мабуть, й назва них така — висока і символічна — «ялинки єднання».

Жовто-блакитні голуби, янголи, серця… Мабуть, й іграшками назвати це складно. Бо ж кожна прикраса на ялинкових гілочках — теж як символ.

Це як пронизлива розповідь про надію і віру у Перемогу, як образ наших мрій та сподівань… Ви ж тільки придивіться, з якою любов’ю зроблена кожна з прикрас!

Легкий вітерець грається з ялинковими гілками, і кожна прикраса немов стає живою…

«Ми всі об’єдналися заради Перемоги», — сказала президент Парламенту старшокласників Хаджибейського району Каріна Товпіга, коли ялинки тільки прикрашали.

Заради Перемоги… Заради самого життя і свободи…

Фото: Марія Котова