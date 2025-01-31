Цільовий фонд для потреб ЗСУ

Захід зібрав небайдужих одеситів – учасників ініціативи «Гроші на ЗСУ» та представників громадської організації «Зелений лист». Активісти переконані, що забезпечення потреб наших захисників міський бюджет має можливість фінансувати в більшому обсязі.

Фахівці-фінансисти проаналізували деякі показники бюджету міста Одеси та розповіли, як це впливає на допомогу ЗСУ.

— Дуже часто я чув у відповідь за свої запитання — у бюджеті немає грошей. Разом з тим, на початку 2025 року міськбюджет має 1,6 млрд гривень резервного фонду та понад 1,4 млрд гривень нерозподілених залишків минулих періодів. З них понад 43 мільйонів навіть не були розписані за статтями видатків. Тобто – у бюджеті є кошти, а міська влада навіть не знає куди їх витратити? – вважає представник ГО «Зелений лист», експерт з місцевих бюджетів Сергій Бондаренко. — На ЗСУ їх направити не хочуть. Хоча були наші пропозиції щодо прискорення цього процесу в рамках чинного законодавства.

Для цього, за словами фінансиста, органами місцевого самоврядування необхідно створити цільовий фонд — вони мають на це право. Туди спрямовуються кошти, які йдуть на непріоритетні видатки. І за допомогою цього фонду стане можливим вирішувати питання виділення коштів для допомоги конкретним військовим частинам не через голосування на сесії, а в рамках засідання спеціальної комісії. Прийшов запит — розглянули й одразу ж, не чекаючи сесії, виділили гроші.

— Ми запропонували, щоб до комісії входили 50% волонтерів і 50% представників міськради. Рішення ухвалюється двома третинами голосів. Тобто, такий запобіжник — щоб не ухвалювати необдуманих рішень, — пояснює Бондаренко. — Але міськраді це не цікаво.

«Секретні» частини та зміни в бюджеті

До того ж на сьогодні Одеська міськрада стверджує експерт, намагається приховати напрямок витрат на ЗСУ. І, відкривши цільову програму «Безпечне місто Одеса», неможливо знайти номери частин, яким надавалися ці гроші. Хоча це не є секретною інформацією.

— Інформація про бюджет оприлюднена — це передбачено бюджетним кодексом. Але громадськості надали право висловитися вже коли проект бюджету зроблений, — зазначає Бондаренко. — Хоча є методичні рекомендації міністерства фінансів, де пропонується органам місцевого самоврядування залучати громадськість як при складанні проекту бюджету, так і при його виконанні, включаючи такий показник, як внесення змін до бюджету. Але цього у нас не зроблено. І громадськості про зміни не звітують. Громадяни не можуть впливати на розподіл коштів. Зокрема – на допомогу ЗСУ.

Куди кошти перерозподіляють?

На вимогу активістів збільшити допомогу військовим у міськраді було створено програму фінансування заявок ТрО через громадські організації. На це міська влада виділила 50 млн гривень. Чомусь узяти участь у ній змогли тільки дві організації. А виділена на підтримку ЗСУ сума скоротилася майже на 27 мільйонів.

— За підсумками цієї програми в нас виникло дуже багато запитань, — каже ідейна натхненниця акцій «Гроші на ЗСУ» Ірина Костенко. І ми їх хочемо поставити на сесії міськради п’ятого лютого. Серед них — куди перерозподілили невикористані кошти та чи зможуть більше громадських організацій успішно скористатися можливістю освоїти бюджетні гроші?

На сьогодні міськрада допомогає ВСУ тільки перерахуванням коштів з міського бюджету на рахунки звернувшись до неї за допомогою війскових частин. Разом з тим, наприкінці 2024 року голова бюджетної комісії Алексій Потапській визначив, що з перерахованих грошей було використано тільки 47 %. Чому так сталося? Що зробила міська рада, щоб донести до кожної частини, що є можливість отримати допомогу з міськбюджету? Чи, як і раніше, військові звертатимуться до волонтерів? А одесити продовжать не тільки сплачувати податки, а й із власних грошей збирати на допомогу нашим захисникам?

Ці та ще багато «незручних» запитань активісти збираються поставити міській владі.

— Від кожного з нас залежить наше майбутнє, впевнена Ірина Костенко. — Якщо ми будемо мовчки спостерігати, як за гроші з міського бюджету забудовують узбережжя, закатують гроші в асфальт, ми програємо війну. Тому ми вимагаємо спрямувати кошти з міського бюджету на закупівлю мавіків, дронів, ремонти автівок наших захисників.

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