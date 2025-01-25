Нагадаємо, учасники заходу звертають увагу всіх на те, що війна триває і що сьогодні як ніколи важливо підтримувати ЗСУ, а також що корупція – це зрада.

На акції вже за традицією побувала і кореспондент «Одеського життя».

Щобубботней акції біля будівлі одеської мерії другий рік. У серпні 2023 року її ініціювала голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова, яка вийшла до будівлі одеської мерії з вимогою зупинити реконструкцію Київського районного суду за 106 млн гривень та ремонт ТЮГу за майже 32 млн гривень та витратити ці гроші на дроти з якісними турнікетами.

Пізніше до відомої волонтерки приєдналися й інші одесити, серед яких і рідні тих, хто зараз захищає Україну в окопах на передовій та тих, хто вже ніколи не повернеться додому.

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