«Гроші на ЗСУ»: учасники акції просять одеситів про підтримку

Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеське життя”.

Крім того, організатори звернулися до всіх небайдужих одеситів, кого по-справжньому непокоїть ситуація у наших Збройних силах та майбутнє України.

«Група «Гроші на ЗСУ» звертається до всіх небайдужих – підтримайте нас! Ми «тиснемо» на владу більше допомагати ЗСУ, не витрачати кошти громади, на потреби, які не є нагальними. Направляти їх на допомогу ЗСУ. Не чекати, поки ракети зруйнують наші домівки чи автівки, а допомагати ЗСУ стримувати ворога», – пояснюють учасники акції.

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