Захід, який організовують волонтери з ініціативи «Гроші на ЗСУ» та громадська організація «Зелений аркуш», об’єднає громадських активістів, фінансових експертів та волонтерів.

Як зазначають організатори заходу, у 2024 році значна частина бюджету Одеси пішла на непершочергові потреби, тоді як захисники України потребують ресурсів. При цьому міський бюджет має резерви, які можна спрямувати на оборону. Тому прозорість і громадський контроль за витратами на оборону залишаються критичними.

Що буде обговорюватися:

Аналіз видатків бюджету Одеси за 2024 рік.

Резерви бюджету міста на 2025 рік.

Де знайти кошти для оборони в місцевому бюджеті?

Як залучити громадськість до контролю видатків на оборону?

Прозорість використання коштів на потреби ЗСУ.

Разом з експертом з місцевих бюджетів Сергієм Бондаренком та постійною учасницею акції «Гроші на ЗСУ» фінансисткою Вікторією Кучуркою учасники обговорять унікальні аналітичні дані та пропозиції щодо перерозподілу бюджету, щоб кожна гривня з бюджету працювала на захист України.

Долучитися до обговорення можна 30 січня в бібліотеці ім. М. Грушевського, за адресою. М. Грушевського, за адресою вул. Троїцька, 49/51. Початок о 12:00.

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