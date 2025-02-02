У новому випуску на нашому Youtube-каналі Знавець Одеси Олександр Отдельнов розповів про одеські вокзали. Ви дізнаєтеся безліч цікавих історій, серед яких:

Де в Одесі був Місячний вокзал?

Де стоїть скульптура невідомого матроса Рабіновича?

Чому вартість квитків Одеса-Київ дорожча, ніж Київ-Одеса?

Залізничний вокзал Одеси

Перша залізнична станція розташовувалася в районі Олексіївської площі на Молдаванці й обслуговувала маршрут Одеса-Паркани. Однак місто, що швидко зростало, вимагало масштабніших рішень, і наприкінці XIX століття Бернардацці спроектував новий вокзал. Його архітектура вражала своєю розкішшю, але будівля не пережила Другу світову війну. У 1952 році на її місці виросла нова споруда в стилі сталінського ампіру. Однак, вважається, що вона була створена не стільки для зручності пасажирів, скільки для демонстрації величі радянської влади.

Згодом історія вокзалу обросла традиціями та жартами. У новому відео Олександр Отдельнов розповість, чому вартість квитків з Києва до Одеси вища, ніж навпаки, а також яка пісня давно стала неофіційним гімном залізниці міста.

Де в Одесі знаходився Місячний вокзал

Одним із найзагадковіших об’єктів в історії Одеси є «Місячний вокзал». Багато одеситів упевнені, що тут відбувалися незрозумілі події, і навіть існували спеціальні маршрути, не позначені на офіційних картах.

А де насправді знаходився Місячний вокзал в Одесі і хто ним користувався, дивіться в повному відео на нашому каналі.

Аеропорт Одеси

Одеська авіація зародилася ще на початку XX століття, коли місцевий промисловець Артур Анатра організував школу пілотів. Пізніше на її базі з’явилося льотне поле, звідки злітали перші літаки.

І лише в 1960-х роках на Заставі побудували повноцінний термінал, який став міжнародним тільки в 1990-х. Однак численні реконструкції, коротка злітна смуга і застаріле обладнання змусили будівництво нового термінала.

Він розпочав свою роботу 2021 року, за пів року до повномасштабного вторгнення. На жаль, із початком війни аеропорт зазнав авіаударів і був змушений припинити роботу.

Морський вокзал і одеський порт

Морський вокзал Одеси – це не просто порт, а одна з візитних карток міста. Побудований 1967 року, він мав стати символом відкритості СРСР для іноземних гостей. За радянських часів звідси йшли круїзні лайнери, але пізніше це місце було більше відоме як туристична локація і прогулянкова зона.

Але не варто забувати, що порт Одеси – це не тільки пасажирські судна. З XIX століття тут розвантажували товари з усього світу. І хоча морський транспорт уже не відіграє тієї ролі, що раніше, місто, як і раніше, залишається важливим вузлом на карті судноплавства.

Автовокзал Одеси

Автовокзал з’явився в 1960-х роках, і його локація була обрана не випадково. Перехрестя доріг, що з’єднують місто з іншими регіонами, зробило це місце стратегічним. Згодом тут сконцентрувалися міжнародні та міжміські рейси, а сам автовокзал перетворився на один із ключових пасажирських центрів міста.

Одеса – це місто руху. Тут перетинаються шляхи тих, хто приїхав, поїхав і повернувся. Кожен вокзал зберігає свої унікальні історії та легенди. Про те, які секрети приховують ці транспортні вузли Одеси, дивіться новий випуск на нашому каналі.

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